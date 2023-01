Joao Cancelo winkt Bayern-Debüt schon in Mainz - Ulreichs Trainingssturz

Joao Cancelo (28) wird mit dem FC Bayern zum DFB-Pokalspiel nach Mainz reisen - und in der Startelf stehen?

Der FC Bayern hat den Transfer von Joao Cancelo am Dienstagmittag nicht nur offiziell verkündet, sondern die Leihgabe von Manchester City auch direkt auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale in Mainz am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) vorgestellt. Anschließend sprach Trainer Julian Nagelsmann über seinen neuen Außenverteidiger - und die Frage, ob er direkt in die Startelf rücken könnte.

"Es ist es eine sehr sinnvolle Verstärkung, die wir sehr spontan noch gekriegt haben", sagte Nagelsmann. "Er ist fit und rein theoretisch in der Lage, morgen zu spielen. Ich bin mir mit der gesamten Aufstellung noch nicht sicher. Wir haben sehr viele fitte Spieler, was gut ist." Zuvor hatte Cancelo selbst betont: "Ich fühle mich absolut startbereit."

Nur einen Tag nach seiner ersten Einheit winkt Cancelo in Mainz also bereits der erste Startelfeinsatz, weil Benjamin Pavard zuletzt enttäuschte und Josip Stanisic über eine Backup-Rolle eher nicht hinauskommt. Verlassen soll das Eigengewächs die Bayern in diesem Transferfenster aber trotzdem nicht mehr. Über Pavard sagte Nagelsmann am Dienstag: "Er wird jetzt sicher noch mehr innen spielen."

Sommer, Kimmich & Co. einsatzbereit - Ulreich droht auszufallen

Während Yann Sommer nach Problemen im Adduktorenbereich, Leon Goretzka nach seinen Oberschenkelproblemen, Joshua Kimmich nach dem Zusammenprall mit Frankfurts Sebastian Rode am Samstag und auch Dayot Upamecano, der am Montag nicht trainieren konnte, in Mainz voraussichtlich zur Verfügung stehen, droht Ersatzkeeper Sven Ulreich auszufallen. "Ulle ist im Training auf die Faust gefallen, hat eine Prellung an der Rippe im Übergang zum Knorpel", berichtet Nagelsmann. Der Routinier fahre zwar mit, doch es sehe "aktuell nicht so aus, dass er zur Verfügung stehen könnte".

Für die Bayern geht es in Mainz darum, nach dem Fehlstart ins neue Kalenderjahr mit drei 1:1-Unentschieden hintereinander das frühzeitige Pokal-Aus zu verhindern. In den vergangenen beiden Spielzeiten war der Rekord-Titelträger jeweils schon in der zweiten Runde ausgeschieden.