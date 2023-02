Joao Cancelo: "Es war eine gute Flanke, aber ..."

Mit einer Vorlage zum Führungstor in Mainz (4:0) hat Joao Cancelo ein starkes Debüt gefeiert. Was der Neuzugang darüber sagte - und wie das FCB-Umfeld seine Leistung einschätzte.

Keine 17 Minuten benötigte Joao Cancelo beim 4:0-Pokalsieg in Mainz für seinen ersten Assist im Bayern-Dress. Trainer Julian Nagelsmann hatte ihn einen Tag nach dessen Verpflichtung auf der rechten Seite in einer offensiven Viererkette aufgestellt, der 28-Jährige fand sich in dem System schnell zurecht. Am Mainzer Aaron vorbei flankte er in die Mitte, über Keeper Finn Dahmen hinweg, hin zu Eric Maxim Choupo-Moting, der gekonnt verwandelte.

Das Lob gebührte laut Cancelo aber dem Torschützen. "Es war eine gute Flanke, aber wie Choupo-Moting sie vollendet hat, war noch mal besser", sagte der 28-jährige Leihspieler von Manchester City bescheiden. "Ich bin sehr glücklich, zu diesem Sieg beigetragen zu haben."

Cancelos neue Mitspieler waren voll des Lobes für den namhaften Neuen. "Für sein erstes Spiel in einer neuen Mannschaft war das ein ziemlich guter Auftritt", sagte Kapitän Thomas Müller. "Es war ein top Start." Joshua Kimmich geht davon aus, "dass wir noch sehr viel Spaß mit ihm haben werden". Das denkt auch Bayern-Präsident Herbert Hainer, dem der Auftritt Cancelos ebenfalls gefiel: "Super. Man hat gesehen, was für ein klasse Fußballer er ist. Er wird uns echt guttun."

Und was meint der Trainer? "Er hat es sehr gut gemacht und das umgesetzt, was wir wollten. Er hat eine extrem gute Kreativität", sagte Nagelsmann, der auch nochmal darauf einging, dass Cancelo eine seiner Anweisungen nicht befolgt hatte. Unmittelbar vor der Flanke auf Choupo-Moting forderte Nagelsmann ihn dazu auf, das Leder zu dem hinter ihm postierten Benjamin Pavard zurückzuspielen. Der 28-Jährige entschied sich hingegen für die Flanke, die Bayern die Führung einbrachte.

Nagelsmann nahm es mit Humor. "Dafür bekommt er keinen Anschiss", versicherte der Coach.