"Jetzt war die Gelegenheit da": Der Werder-Plan mit Valdez

Nelson Valdez fungiert ab sofort als weiterer Co-Trainer im Bundesligateam des SV Werder Bremen. Das hat nicht ausschließlich mit seiner Rolle als Integrationshelfer zu tun.

Die Bekanntgabe des Transfers von Julian Malatini war am Dienstagabend bereits erwartet worden, und doch steckte in dieser vom SV Werder Bremen als offiziell verkündeten Meldung ja auch eine überraschende News: Nelson Valdez, der zwischen 2001 und 2006 als Profi für den Klub stürmte, wird ebenfalls zum Bremer Bundesligateam stoßen. Bislang wirkte der 40-Jährige seit eineinhalb Jahren als Co-Trainer bei Werders U 23.

Diese Maßnahme war laut Leiter Profifußball Clemens Fritz "schon lange mal geplant", der Paraguayer habe in "seiner Trainerkarriere eine gute Entwicklung gemacht". Christian Brand, Cheftrainer der Werder-Reserve reagierte verständnisvoll auf das Vorhaben, dass Valdez für die Arbeit von Profi-Coach Ole Werner "einfach mal ein Gefühl kriegt, für die Abläufe - wie wollen wir Fußball spielen?", so Fritz. Durch den Malatini-Transfer "war jetzt die Gelegenheit einfach auch da, weil es absolut Sinn macht".

Der wechselseitige Malatini-Effekt

Valdez soll in seiner neuen Funktion zum einen als Integrationshelfer des Argentiniers fungieren, aus dem Spanischen übersetzen, beim Einleben in Deutschland helfen - und die fußballerische Eingewöhnung beschleunigen. "Im Coaching auf dem Platz ist es natürlich entscheidend, dass Julian die Inhalte vermittelt bekommt", erklärt Fritz. Bei über 100 Bundesligaeinsätzen für Werder weiß der ehemalige Angreifer (30 Tore) zumindest, wie der Wind am Osterdeich weht. Der Malatini-Effekt soll idealerweise wechselseitig wirken: "Es ist auch für Nelson gut", sagt Werders Profi-Chef, "dass er durch Julian alles direkt mitkriegt."

Am Mittwoch stand Valdez erstmals während einer Einheit mit auf dem Trainingsplatz. Wie lange er Teil des Bundesliga-Staffs sein wird, sei laut Fritz noch nicht abschließend vereinbart: "Das halten wir uns erstmal offen, aber für ihn ist es natürlich auch gut, dass er viel mitnehmen kann für seine Trainerlaufbahn." Bislang verteilten sich die Aufgaben auf die weiteren Co-Trainer Patrick Kohlmann, Hannes Drews und Tom Cichon - Valdez soll sich während der "nächsten drei, vier Wochen" erst einmal in der neuen Konstellation einfinden, ehe über weitere Details befunden wird. Fest steht indes bereits, dass er auch bei den Ligaspielen ab sofort dabei sein wird. Erstmals am Sonntag in München (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).