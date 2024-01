Malatini-Transfer fix: "Für jeden Fußballer in Südamerika ein Traum"

Der SV Werder Bremen hat Julian Malatini als ersten Winter-Neuzugang bekanntgegeben. Der Argentinier soll die Optionen in der Defensive erweitern. Unterstützen soll ihn ein alter Bekannter.

Für ihn geht ein Traum in Erfüllung: Julian Malatini. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Am Wochenende hatte sich Clemens Fritz bereits optimistisch geäußert, dass der Deal zu Stande kommt, zu Wochenbeginn folgten dann die letzten zu klärenden Formalitäten - und die Verkündung am Dienstag: Julian Malatini wechselt vom argentinischen Erstligisten Defensa y Justicia zum SV Werder Bremen, die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach zwei Millionen Euro. " Mit Julian wechselt ein vielversprechender Perspektivspieler zu uns, den wir schon über einen längeren Zeitraum beobachtet haben", sagte Leiter Profifußball Fritz zur ersten Winter-Verpflichtung des Bundesligisten.

Die Notwendigkeit eines weiteren Defensivspielers war insbesondere durch den langfristigen Ausfall von Amos Pieper entstanden, der sich Ende November im Training den Knöchel gebrochen hatte. Zudem musste Cheftrainer Ole Werner in der Hinrunde immer mal wieder auf Spieler der Dreierkette wie Niklas Stark oder Marco Friedl verzichten. Aktuell fällt auch Milos Veljkovic mit Kniegelenkbeschwerden aus, das kommende Bundesligaspiel in München kommt indes wohl noch zu früh für eine Rückkehr.

Ex-Werder-Profi Valdez soll helfen

Werner begrüßte insofern den Malatini-Deal und sagte: "Die Eindrücke, die wir von Julian sammeln konnten, sind sehr vielversprechend. Er ist ein großgewachsener Abwehrspieler, der eine gute Grundschnelligkeit und Zweikampfstärke mitbringt und ein großes Entwicklungspotential hat." Der 22-Jährige war zuvor in Diensten von CA Talleres aktiv - und wurde zuletzt erstmals für den Kader der U-23-Auswahl Argentiniens nominiert. "Für jeden Fußballer in Südamerika ist es der Traum, in Europa spielen zu dürfen", wurde Malatini zitiert: "Die Bundesliga ist eine der größten Ligen der Welt. Ich kann es kaum erwarten, das erste Mal auf dem Platz zu stehen."

Der 1,91-Meter-Mann kann zudem auf der rechten defensiven Außenbahn eingesetzt werden, dort, wo bei den Bremern hinter Mitchell Weiser ebenfalls eine Lücke klafft. Um Malatini die Eingewöhnung zu erleichtern, wird ein alter Bekannter ab sofort zu den Profis befördert: Nelson Valdez, bis dato Co-Trainer bei der U 23, "soll für ihn auf und neben dem Platz Ansprechpartner sein, um ihm das Ankommen in Bremen und die Integration in die Mannschaft zu erleichtern", so Fritz. Der Mann aus Paraguay wechselte einst ebenfalls aus Südamerika nach Bremen.

Werder plant weiteren Wintertransfer - Rapp zum KSC?

Werder plant wiederum noch, den Kader in der aktuellen Transferperiode um einen weiteren Neuzugang zu verstärken. Bedarf herrscht im Mittelfeld, wo etwa Naby Keita aktuell beim Afrika Cup weilt - und aufgrund von Verletzungen ja ohnehin noch nicht zu einer verlässlichen Alternative geworden ist. Am Montag saß er beim ersten Spiel der Nationalmannschaft Guineas 90 Minuten auf der Bank. Nicolai Rapp könnte die Bremen indes in Richtung Karlsruher SC verlassen, der Allrounder war seit dem Bundesliga-Aufstieg nur noch Ergänzungsspieler.