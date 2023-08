Jetzt hören! Die Vorschau auf NFC East und AFC East bei "Icing the kicker"

Die neue NFL-Saison nähert sich mit großen Schritten - und "Icing the kicker" befindet sich mitten in der Vorschauphase auf die Regular Season. Nach Blicken in den Norden und Süden ist dieses Mal der Osten dran.

Nur noch drei Wochen bis zum heißersehnten Start der neuen NFL-Saison - und bei "Icing the kicker" geht es mitten in der Preview-Phase in Runde drei, bei der die Podcast-Crew wie gehabt pro Folge jeweils zwei Divisions vorstellt und einen Blick auf die anstehende Regular Season der dort beheimateten Teams wirft. Dabei wird ein X-Faktor identifiziert, von dem 2023/24 Wohl und Wehe abhängen könnte.

In dieser dritten Runde sehen sich Host Kucze und die drei kicker-Redakteure Michael, Jan und Grille die beiden Ost-Staffeln der USA genauer an. Und eines scheint dabei klar: In der NFC und AFC East - womöglich jeweils die auf dem Papier stärkste Division ihrer jeweiligen Conference - gibt es Qualität en masse. Starke Defenses, viele Stars, vielversprechende Trainer - all das ist auf dem Papier vorhanden.

In der NFC East etwa gehen die Philadelphia Eagles nach ihrer herausragenden letzten Saison samt knapper Super-Bowl-Niederlage gegen die Kansas City Chiefs (35:38) als Titelverteidiger und klarer Favorit auf die erneute Divisionskrone ins Rennen. Doch hat Philly auch Schwachstellen? Darüber diskutiert die "Icing"-Crew, liefert Antworten und geht auf weitere Fragen ein - wie etwa: Was können die Dallas Cowboys im vierten Jahr von Head Coach Mike McCarthy leisten? Wie sind die 2022/23 mit ihrer Play-off-Teilnahme überraschenden New York Giants mit eventuell flexiblerer Offense einzuschätzen? Und was haben die Washington Commanders eigentlich mit 2022er Rookie-Quarterback Sam Howell vor? Obendrein werden in diesem Format auch wieder Fragen aus der Community beantwortet.

So auch zur AFC East, wo es vor großem Potenzial nahezu überall sprudelt - und sich jüngst wieder die Buffalo Bills ganz oben gezeigt haben. In diesem Jahr erscheint die Konkurrenz aber noch größer: Die Miami Dolphins kommen mit dem womöglich wieder vollends gesunden Tuanigamanuolepola "Tua" Tagovailoa stark aufgestellt daher - und die New York Jets haben sich nicht nur mit Star-Quarterback Aaron Rodgers verstärkt. Ach ja: Die New England Patriots mit neuem Offensive Coordinator gibt es auch noch. Wie es für Kucze, Michael, Jan und Grille in diesem Jahr in dieser Division aussieht - alles zu hören in der ausführlichen Vorschau.

Die nächste Folge "Icing the kicker" erscheint am 31. August und beschäftigt sich dann mit der NFC West und AFC West. Zuhörer-Fragen zu den Teams nimmt die Podcast-Redaktion gerne über die Social-Media-Kanäle des kicker und der Footballerei entgegen.

In der Offseason alle zwei Wochen eine neue Folge

Der Podcast "Icing the kicker" erscheint in der Offseason im zweiwöchentlichen Rhythmus - wie gewohnt am Donnerstag. Auf den wöchentlichen Rhythmus mit jeweils einer neuen Ausgabe pro Spieltag wird zu Beginn der Regular Season ab 7. September zurückgekehrt.

