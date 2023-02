Janßen und der Kreis: "Wir wollten stolz sein"

Mit drei Niederlagen war die Kölner Viktoria in das neue Jahr gestartet. Dem Negativlauf setzte das Team von Trainer Olaf Janßen am vergangenen Spieltag ein Ende - auch wenn zwei Sperren das kleine Erfolgserlebnis überschatteten.

Der Druck war groß, wie Mannschaft und Trainer nach dem Kölner Gastspiel beim SV Wehen Wiesbaden (1:1) betont hatten. Durch drei Niederlagen am Stück zum Jahresauftakt hatten die Domstädter schließlich nicht nur ihre gute Ausgangslage im Rennen um die Spitzenplätze, die sie sich vor der Winterpause hart erarbeitet hatten, verspielt. Auch die Stimmung war vor dem Spiel bei Aufstiegsanwärter Wehen Wiesbaden angespannt. "Die Hürde war extrem hoch. Wir wussten, dass wir uns in den drei Spielen davor selbst die Tore eingeschenkt haben", blickte Cheftrainer Olaf Janßen nach dem Remis in der hessischen Landeshauptstadt zurück.

Der 56-Jährige zeigte sich nach dem Spiel aber einverstanden mit der Leistung seines Teams. Nach dem torlosen ersten Durchgang hatte Leihspieler Simon Stehle das Führungstor erzielt. Zwar glich der SVWW noch aus, doch den kurzen, aber heftigen freien Fall konnte die Viktoria stoppen. "Wir wollten nach dem Spiel im Kreis stehen und stolz auf unsere Leistung sein, und das ist und das haben wir geschafft", sagte Janßen.

Der Punktgewinn ist allerdings teuer bezahlt worden, denn gleich zwei Viktoria-Akteure sahen gegen den SVWW einen Platzverweis. Lars Dietz wurde in Folge einer Rudelbildung in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Auch den schon ausgewechselten Patrick Koronkiewicz verwies Schiedsrichter Timo Gansloweit mit Gelb-Rot wegen Meckerns des Innenraums. Der 31-Jährige ist damit wie Dietz im anstehenden Heimspiel gegen Essen am kommenden Montag (19 Uhr) gesperrt. "So etwas ist natürlich unnötig", erklärte Janßen, nahm seine Spieler allerdings in Schutz. "Nach den letzten Spielen stand meine Mannschaft extrem unter Druck."