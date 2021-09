Janßen: "Die Offensive von Osnabrück ist natürlich brutal"

Am Montag kassierte Viktoria Köln beim VfL Osnabrück eine 0:3-Pleite. Trainer Olaf Janßen sah seine Elf über weite Teile als ebenwürdigen Gegner an.

Will, dass seine Elf den Kopf hochhält: Olaf Janßen. picture alliance / Fotostand

Auf Viktoria Kölns ersten Saisonsieg (3:1 gegen Freiburg II) folgte am Montag die nächste Niederlage: 0:3 in Osnabrück. In die Halbzeitpause ging es torlos, dann legte der VfL los, und Marc Heider schenkte seinem Team einen Doppelpack (56., 67.). Besiegelt wurde die Kölner Niederlage durch das Eigentor von Aaron Berzel, und die drei Punkte blieben bei den Gastgebern.

Da ist es sehr schwer zu verteidigen. Olaf Janßen

"Ich denke, dass wir über weite Strecken des Spiels ein ebenwürdiger Gegner waren", meinte Kölns Trainer Olaf Janßen auf der Pressekonferenz nach der Partie. "Die Offensive von Osnabrück ist natürlich brutal. Da ist es sehr schwer zu verteidigen." Für seine Mannschaft jedoch gelte es, den Kopf hochzuhalten und den Weg, den sie zuletzt eingeschlagen habe, "gnadenlos" weiterzugehen.

Ob das gelingt, wird sich im weiteren Verlauf der Liga zeigen. Am Samstag empfängt der Tabellen-18. den 1. FC Saarbrücken (LIVE! ab 14 Uhr bei kicker).