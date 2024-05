Drama verhindert: Jagiellonia erstmals in 103-jähriger Geschichte Meister Polens

Ein Tag für die Ewigkeit: Jagiellonia Bialystok hat am Samstag zum ersten Mal in seiner 103-jährigen Geschichte die Meisterschaft in Polen gewonnen. Nach dem 3:0 gegen Warta Posen brachen alle Dämme.

Alle Dämme brechen: Jagiellonia wurde am Samstag erstmals Meister Polens. imago images