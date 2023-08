Jacobacci: "Wir brauchen ein Topspiel"

Der Ligaauftakt ist den Münchner Löwen zu Hause gegen Waldhof Mannheim gelungen, auch im Landespokal ein Sieg geglückt. Nun steht eine hohe Hürde im Westen bevor.

2:0 am 1. Spieltag gegen Waldhof Mannheim, 6:0 im Zweitrundenspiel des Landespokals beim TSV Aindling - der TSV 1860 München ist in den Pflichtspielen der neuen Saison ungeschlagen und blieb zweimal ohne Gegentor. Am Samstag sind die Löwen beim MSV Duisburg gefordert (14 Uhr, LIVE! bei kicker) und reisen voller Selbstvertrauen dorthin.

"Wir wollen dieses Spiel, was wir gegen Mannheim gezeigt haben, bestätigen. Wir wollen einen weiteren Fortschritt erzielen", sagte Trainer Mauricio Jacobacci am Freitag und appellierte an seine Mannschaft: "Wir brauchen ein Topspiel."

Zwarts "mit Ecken und Kanten"

Ob der aus Regensburg gekommene Sturm-Neuzugang Joël Zwarts (24) in Duisburg von Beginn an auf dem Platz stehen wird, ließ Jacobacci offen: "Wir haben noch knapp 24 Stunden Zeit, uns Gedanken zu machen. Aber wir wissen schon, was wir mit Zwarts an Land gezogen haben."

Nämlich einen Typen "mit Ecken und Kanten", wie sein Trainer den früheren niederländischen U-19-Nationalspieler bezeichnet. In Aindling trug der Neue erstmals das Münchner Trikot, blieb dabei aber noch ohne Tor.

Frey fehlt noch einmal

Wenn am Samstagnachmittag der Anpfiff ertönt, wird einer aus dem Löwen-Kader besonders leiden. Denn der vom MSV nach Giesing gekommene Marlon Frey (27) wird im 20er-Aufgebot fehlen. Dem defensiven Mittelfeldspieler hängt eine Rote Karte nach, eingehandelt in seinem vorletzten Spiel für die Zebras. "Bitter, wenn man gegen die alten Mannschaftskollegen nicht spielt", sagte der Ex-Duisburger.

Die Hypothek einer Zwei-Spiele-Sperre habe seine Wechselpläne im Sommer "verkompliziert", berichtet Frey. Die Löwen griffen trotz anfänglicher Skepsis zu - und fühlen sich schon jetzt in ihrer Entscheidung bestätigt. "Marlon hat nicht nur spielerische Qualität, sondern auch Führungskompetenz", schwärmt Jacobacci vom Sechser: "Er ist ein super Typ, sehr positiv, ein Teamplayer. Er kann der Mannschaft viel geben."

Was Frey in den beiden Landespokalspielen bereits zeigen konnte, als er zu den auffälligsten Löwen zählte und eifrig Bälle verteilte wie forderte. Als einziger Neuer wurde er in den Spielerrat gewählt, auch das unterstreicht den Leader- Status. "Ich bin enorm stolz, dass ich insistiert habe ihn zu holen", sagte Jacobacci und freut sich schon auf das Lübeck-Spiel. Dann nämlich endet die Frey-freie Zeit.