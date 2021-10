Italiens Weltrekord-Serie gerissen: Ferran Torres schießt Spanien ins Finale der Nations League

37 Spiele in Folge blieb Europameister Italien ohne Niederlage - Weltrekord. Im Nations-League-Halbfinale setzten dominante Spanier dieser Serie jedoch ein Ende. Obwohl es am Ende noch mal hektisch wurde.

Ein Halbfinale zwischen der Squadra Azzurra und der Furia Roja - wie bei der EM, so auch in der Nations League. Spanien war auf Revanche aus, musste sich zunächst aber eines forschen Europameisters erwehren. Italien presste hoch und verbuchte über Chiesa die erste Schusschance (5.).

Sowohl Roberto Mancini als auch Luis Enrique mussten mit Immobile und Morata auf ihre klassischen Mittelstürmer verzichten. Mit Bernardeschi hüben und Ferran Torres drüben spielten ihre Vertreter ein wenig positionsfremd - dass der Spanier diese Rolle aber von seinem Verein Manchester City kennt, machte sich in der 17. Minute bemerkbar: Über links, wo die Iberer immer wieder gefährlich wurden, bediente Oyarzabal seinen Nebenmann, der in der Mitte präzise einschoss.

Bonucci rettet und fliegt

Mit der Führung im Rücken wurde Spanien noch dominanter, Italien kam mitunter kaum an den Ball. Der aufmerksame Bonucci verhinderte nach einem Fehler von Donnarumma den Doppelschlag (19.), musste kurz nach den zwei italienischen Großchancen durch Bernardeschi (34.) und Insigne (35.) aber mit Gelb-Rot (Ellbogeneinsatz, 42.) vorzeitig runter. Und es kam noch bitterer für die Azzurri: Kurz vor der Pause brachen die Spanier erneut über links durch, im Zentrum köpfte Ferran Torres das 2:0 (45.+2).

Die italienische Ungeschlagen-Serie geriet gehörig ins Wanken, so brachte Mancini Chiellini für Bernardeschi. Das änderte jedoch nichts daran, dass der Europameister viel hinterherlaufen musste und auch wegen Spaniens Kontersicherung kaum wirklich selbst angreifen konnte.

Spanien leistet Hilfestellung - zu spät

Nach einer guten Stunde traf Chiesa zwar den Pfosten, der Turiner war allerdings aus dem Abseits gekommen. Beinahe im Gegenzug verpasste Oyarzabal die Vorentscheidung (63.), was eine Viertelstunde später auch für Alonso galt (78.). Italien setzte inzwischen wieder aussichtsreiche Nadelstiche, die in letzter Instanz aber nicht sauber zu Ende gespielt wurden.

So dauerte es mit dem Anschlusstreffer, bis die Spanier Hilfestellung leisteten: Nach einer eigenen Ecke waren sich Yeremy und Pau an der Mittellinie nicht wirklich einig, Chiesa ging dazwischen und lief mit Pellegrini auf Simon zu, vor dem er querlegte - nur noch 1:2 (83.). Anschließend entfachten die Azzurri mit ihrem Publikum im Rücken noch einmal richtig Feuer, kontrollierte Spanier ließen den Ausgleich auch in der Nachspielzeit jedoch nicht mehr zu.

Um das zweite Finalticket spielen am Donnerstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) Weltmeister Frankreich und Belgien.