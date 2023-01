"It's coming home": Smith denkt bis an die Geburten seiner Kinder zurück

Im dritten Finalanlauf hat sich Michael Smith zum Darts-Weltmeister gekrönt - und das gegen den auf dem Papier favorisierten Michael van Gerwen, der bis dato souverän durchs Turnier marschiert war.

Seit Jahren schon hatte sich Michael Smith als Darts-Ass präsentiert. Es hatte jedoch bis zum Jahr 2022 gedauert, ehe es die großen Würfe gegeben hatte: Gewinn des Grand Slam of Darts 2022, Sieger im US Darts Masters 2022. Zuvor war die Geschichte eher Richtung Final-Verlierer gegangen - wie etwa bei der Premier League 2018, beim Masters 2020 oder bei den beiden verlorenen WM-Endspielen 2019 (gegen Michael van Gerwen) und 2022 (gegen Peter Wright).

Bei dieser PDC-Weltmeisterschaft klappte es aber - und zwar auf atemberaubende Weise in einem ohnehin berauschenden Finale. Mit 7:4 obsiegte Smith dabei über den als klaren Favoriten ins Rennen gegangenen Michael van Gerwen.

Von den Gefühlen überwältigt, sprang der "Bully Boy" nach seinen finalen Darts-Würfen in die 16 und die Doppel-8 von der Bühne, sein erster Weg führte ihn in den Zuschauerraum zur Familie. Als der frischgekürte Weltmeister aus der englischen Merseyside seine Frau sowie beide Kinder herzte und sich von den Fans feiern ließ, applaudierte Final-Gegner van Gerwen artig.

"Die Geburt": Smith freut sich einen Ast

"It's coming home" schallte es derweil aus vielen der 3000 Kehlen im Londoner Alexandra Palace, kurz darauf reckte Smith die begehrte Sid Waddell Trophy in die Luft. Der letzte Engländer, der die Darts-WM für sich entschieden hatte: Rob Cross beim Turnier 2018. Danach waren der Niederländer van Gerwen (2019), der Schotte Peter Wright (2020), der Waliser Gerwyn Price (2021) und erneut der Schotte Wright (2022) gefolgt.

Smith wusste in diesen Minuten gar nicht, wohin mit seinen Emotionen nach diesem kolossalen Triumph und persönlichen Darts-Höhepunkt: "Abgesehen von der Geburt meiner Kinder war das der größte Moment meines Lebens."

500.000 englische Pfund für Smith

Im dritten Anlauf kürte sich der bullige Engländer erstmals zum Champion und stürmte damit zugleich an die Spitze der Weltrangliste - die bisherige Nummer 1 Gerwyn Price war also ebenfalls vom Thron gestoßen. Bei seinem hochverdienten 7:4-Erfolg gegen den langjährigen Dominator van Gerwen gelang ihm als erst zweitem Spieler in der Geschichte in einem WM-Finale zudem ein Nine-Darter - der 14. bei einer WM. Und das zugleich im vielleicht besten Leg der bisherigen Darts-Geschichte. Denn: Auch van Gerwen hatte nach acht perfekten Darts den Nine-Darter vor Augen, verpasste dann aber um Zentimeter und ließ eben seinen Kontrahenten das Kunststück vollenden. Das passte auch zum Spiel von "MvG", der immer wieder stark warf, gut mithielt, aber eben oft auf die Doppel verfehlte (nur 20 von 52 verwandelt, Smith bei 26 von 55). "Ich hatte meine Chancen", wusste van Gerwen und erwies sich als fairer Verlierer: "Er hat brillant gespielt."

Nun wird dem siegreichen Engländer der Finalsieg mit 500.000 englischen Pfund (fast 570.000 Euro) Preisgeld versüßt. Außerdem dürfte in seinem Vorgarten bald ein kräftiger Bulle mitsamt Stall stehen - zumindest hatte der zweifache Vater das einmal angekündigt im Falle eines WM-Siegs. Derweil muss sich Ehrgeizling van Gerwen mit 200.000 Pfund trösten, das Warten auf seinen vierten WM-Titel geht weiter. Der Champion von 2014, 2017 und 2019 hätte mit einem Finalsieg ebenfalls die Spitzenposition von Price erobern können.

Der 32-jährige Smith schaltete auf seinem Weg zum Titel im Übrigen gleich zwei Deutsche aus: In Runde drei besiegte er Martin Schindler 4:3, war dabei zwischenzeitlich kurz vor dem Aus gestanden. Dann stoppte er im Halbfinale den sensationellen Siegeszug von Gabriel Clemens. Mit Smiths 6:2-Erfolg endete das Märchen des Saarwellingers, der einen Darts-Hype in Deutschland ausgelöst hat.