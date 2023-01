Neun-Darter inklusive: Entfesselter Smith krönt sich zum Weltmeister

Michael Smith hat es geschafft und ist zum ersten Mal Darts-Weltmeister. Der Engländer lieferte in einem hochklassigen Finale eine überragende Leistung, inklusive Neun-Darter, ab - und setzte sich am Ende die Krone auf.

War das Halbfinale zwischen Gabriel Clemens und Michael Smith schon hochklassig, so wurde das im Endspiel noch getoppt. In der Neuauflage des Finals von 2019 legten Smith und der dreimalige Turniergewinner Michael van Gerwen furios los.

Der Niederländer holte sich gegen Smiths Anwurf direkt Satz 1 - und machte den ersten Schritt in Richtung viertem WM-Titel und 500.000 Pfund Preisgeld. Doch der Weg dahin war noch weit und steinig, denn Smith war da und lieferte MvG ein hochklassiges, wenn nicht episches Duell, in dem etwas Außergewöhnliches geschah: Im dritten Leg hatten beide Spieler acht perfekte Darts, van Gerwen verpasste den Neun-Darter, Smith nicht.

Es war der erste dieses Turniers, der "Bully Boy" bejubelte anschließend auch den 1:1-Satzausgleich. Auch in der Folge blieb es ein mitreißendes Match, das ganz viel bot - unter anderem einen Rekord. Da sich beide Spieler die 180er nur so um die Ohren hauten, fiel letztlich auch die alte Bestmarke von 880 180ern während einer WM.

Er war stark gefordert: Michael van Gerwen. IMAGO/Action Plus

"Mighty Mike" bricht ein

Das war aber nur Nebensache, denn die Spieler waren voll im Fokus. "Mighty Mike" verlor diesen aber im siebten Satz, in dem er sich mit einer 2:0-Legführung schon auf Kurs wähnte. Der 33-Jährige checkte die 96 aber nicht, verpasste so den 3:0-Satzgewinn und musste dann ansehen, wie über die Doppel-15 erst den 1:2-Anschluss und anschließend nach einer 180 von van Gerwen mit einem 130er Finish ausglich.

Das Momentum lag somit beim Engländer, der den Satz am Ende sogar gewann und kurz darauf sogar mit 5:3 in Führung ging. "MvG" schien beeindruckt, kam in dieser Phase mit der Scoring-Maschine nicht mehr mit und sah seine Felle davonschwimmen. Als der "Bully Boy" dann über Tops zum 6:3-Satzgewinn traf, brauchte van Gerwen da bereits ein kleines Darts-Wunder.

Smiths famoser Schlussspurt

Die englischen Fans im "Alley Pally" sangen da schon überschwänglich "It's coming home, it's coming home, Darts is coming home" - und der Niederländer spürte den Druck, der immens wurde, erst recht, als es in den Decider ging. In diesem unterlief Smith aber ein Bouncer, sodass "Mighty Mike" doch noch auf 4:6 verkürzte.

Im elften Satz hatte Smith aber den Vorteil des Anwurfs, doch er kassierte direkt das Break. Der "Bully Boy" gab aber nicht auf, erzwang das Entscheidungsleg und warf schließlich zum Matchgewinn an. Diese Chance ließ er sich nehmen, er feuerte seinen zweiten Dart in die Doppel 8 und ließ anschließend seiner Freude freien Lauf - inklusive Familienumarmung, Freudentränen und Küsschen für die "Sid-Waddell-Trophy".

Smith ist damit der erste Spieler in der Geschichte, der sowohl Junioren- und Profi-Weltmeister wurde.