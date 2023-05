Doppelpack Icardi: Galatasaray der Meisterschaft ganz nahe

Galatasaray hat das kleine Derby in Istanbul dank Mauro Icardi mit 2:0 gewonnen. Der Traditionsklub machte damit den nächsten großen Schritt zur Meisterschaft.

Galatasaray wollte im Derby bei Istanbulspor am Dienstagabend die Tabellenführung möglicherweise vorentscheidend ausbauen, doch zunächst tat sich die Mannschaft von Trainer Okan Buruk schwer. Erst in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs markierte Torjäger Mauro Icardi mit einem fulminant verwandelten Elfmeter die Führung für den Spitzenreiter (45./+11).

Auch im zweiten Durchgang blieb das Duell der beiden Istanbuler Klubs offen, weil der Favorit gegen den Tabellenfünfzehnten das zweite Tor einfach nicht nachlegen konnte. Zudem hatte der ehemalige Roma-Profi Zaniolo sechs Minuten nach seiner Einwechslung in der 75. Minute die Rote Karte gesehen, so dass die Gäste die Schlussphase in Unterzahl absolvieren mussten.

Am Ende konnte sich Gala aber wieder auf Icardi verlassen, der eine Minute vor Abschluss der regulären Spielzeit das erlösende 2:0 erzielte. Nach feinem Zuspiel in die Gasse durch Aktürkoglu überwand der frühere PSG-Stürmer den dänischen Keeper Jensen mit einem Flachschuss ins lange Eck zum Endstand. Insgesamt war es für den Argentinier der 17. Saisontreffer im 21. Ligaspiel.

Galatasaray hat nun mit 76 Punkten fünf Zähler Vorsprung vor dem Zweiten Besiktas und acht Punkte vor dem Dritten Fenerbahce, der am Donnerstagabend gegen den noch amtierenden Meister Trabzonspor antritt. Fährt Fener dann nicht einen Sieg gegen die Mannschaft vom Schwarzen Meer ein, kann Galatasaray am Samstag mit einem Dreier gegen Sivasspor den Titel endgültig eintüten.