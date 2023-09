Torreiches Schlussdrittel am Seilersee: Haie schlagen Iserlohn und sind wieder Tabellenführer

Die Kölner Haie sind wieder Spitzenreiter in der DEL. Im Duell mit den Iserlohn Roosters drehten die Haie im dritten Drittel auf, schlugen Iserlohn mit 6:3 und eroberten den ersten Platz von den Adler Mannheim zurück. Die Roosters mussten hingegen die dritte Heimniederlage im dritten Heimspiel hinnehmen.

Durch den Sieg der Adler Mannheim am Mittwoch gegen die Löwen Frankfurt waren die Kölner Haie vor dem Duell mit den Iserlohn Roosters auf den zweiten Tabellenplatz gerutscht. Erpicht darauf, sich die Tabellenführung zurückzuerobern, gingen die Haie in das erste Drittel und bereits nach fünf Minuten sollte sich der Aufwand lohnen. Sommerneuzugang Justin Schütz traf zur frühen Führung für die Kölner (5.).

Doch auch Iserlohn steckte nicht auf: Nach zwei Heimniederlagen in Serie sollte endlich der erste Sieg vor heimischen Publikum her. Keine zehn Minuten nach dem Rückstand egalisierte Colin Ugbekile für die Hausherren (13.). Nach einem bis zur letzten Minute torlosen zweiten Drittel schoss Florian Elias Iserlohn sogar in Front (40.).

Torreiches Schlussdrittel

Die Entscheidung sollte aber im Schlussdrittel fallen - und das hatte es in sich. Nicholas Bailen (42.) und erneut Schütz (46.) drehten die Partie wieder zugunsten der Haie, bevor Alexandre Grenier (50.) und Andreas Thuresson per Empty-Net-Treffer (59.) den vermeintlichen Deckel auf das Spiel setzten. Wieder gab sich Iserlohn aber nicht auf, Tyler Boland brachte die Roosters in der letzten Spielminute abermals heran (60.). Den Schlusspunkt vor den 3.943 Zuschauern am Seilersee setzte jedoch erneut ein Kölner: David McIntyre (60.) traf zum Endstand von 6:3 (60.).

Durch den vierten Sieg im fünften Spiel springt Köln also zurück an die Tabellenspitze und hat einen Zähler Vorsprung auf die Adler aus Mannheim, gegen die es am Wochenende (Samstag, 19 Uhr) geht. Iserlohn wartet dagegen weiterhin auf den ersten Sieg vor dem heimischen Publikum und ist aktuell Tabellenzwölfter.