Bergmann trifft spät - Iserlohn gewinnt gegen Köln

Die Iserlohn Roosters haben nach sechs Spielen ihre Niederlagen-Serie gestoppt: Dank eines späten Treffers von Lean Bergmann gewann Iserlohn zum Auftakt des 8. Spieltags gegen die Kölner Haie.

Zum Auftakt des achten Spieltags in der DEL sind zwei Serien gerissen: Während die Kölner Haie nach zwei Erfolgen ohne Gegentreffer erstmals wieder verloren, konnten die Iserlohn Roosters nach sechs Niederlagen in Folge den zweiten Saisonsieg feiern.

Dabei sah zunächst alles nach einem Sieg für die Haie aus: Bailen brachte Köln bereits in der dritten Spielminute in Führung, während Proft (17.) nach Cornels Ausgleichstreffer (13.) den alten Abstand wieder herstellte. Die Initialzündung für Iserlohn besorgte dann O'Connor, der noch vor der ersten Drittelpause erneut ausglich (18.).

Das zweite Drittel gehörte in der Folge komplett dem Tabellenletzten, der durch Broda (29.) erstmals in Führung ging und dank Focault sogar mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in den Schlussabschnitt ging. Dort traf Köln zwar ebenfalls doppelt - Thuresson traf in der 54. , Oblinger in der Schlussminute - doch weil sich auch Iserlohn noch einmal aufs Scoreboard eintrug, stand schlussendlich der zweite Saisonsieg für die Roosters.

Für Iserlohn geht es erst am Freitag, den 14. Oktober (19.30 Uhr) in Augsburg weiter, während Köln bereits am Samstag (16.30 Uhr) gegen Straubing erneut in Aktion ist.