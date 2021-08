Isaac Bonga unterschreibt bei den Toronto Raptors

Nationalspieler Isaac Bonga (21) ist von den Washington Wizards zu den Toronto Raptors gewechselt. Im Trainingscamp gilt es für ihn, sich für den 15-Mann-Kader des Meisters von 2019 zu empfehlen.

Geht in Zukunft für die Raptors auf Punktejagd: Isaac Bonga. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Der 2,03 Meter große Deutsche wurde 2018 von den Lakers gedraftet, verbrachte dort aber nur eine Saison. Die folgenden zwei Spielzeiten stand er bei den Washington Wizards unter Vertrag, bei denen er sich allerdings nie so richtig durchsetzen konnte. Nach 18,9 Minuten pro Spiel im ersten Jahr in der Hauptstadt stand er im letzten Jahr nur noch 10,8 Minuten pro Spiel auf dem Parkett. Seine Punkte gingen von durchschnittlich fünf auf gerade mal zwei pro Spiel zurück und Bongas Rolle im System wurde immer kleiner.

Auch Wainright in Toronto

Der junge Guard will bei den Raptors Spielpraxis sammeln und trifft dort auch auf einen ehemaligen Deutschland-Legionär: Ishmail Wainright, der in der BBL für Rasta Vechta und in der ProA für die Nürnberg Falcons spielte, und ebenfalls diesen Sommer von den Raptors verpflichtet wurde. Die Kanadier befinden sich, speziell nach dem Lowry-Abgang zu den Miami Heat, im Umbruch, was die Chance für Bonga sein könnte, den nächsten Schritt in der NBA zu machen.

Über konkrete Vertragsinhalte wurde noch nichts bekannt gegeben. Der deutsche Nachwuchsspieler wird sich aber erstmal im Trainingscamp empfehlen müssen, um es beim kanadischen Klub in den 15-Mann-Kader zu schaffen und regelmäßig auf seine Minuten zu kommen.