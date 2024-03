Premier-League-Durchmarsch? Ipswich rückt nach 6:0 Leicester auf die Pelle

Ipswich Town lebt weiter seinen Traum vom Durchmarsch in die Premier League: Die Tractor Boys lieferten die richtige Antwort auf die jüngste Pleite in Cardiff und schickten Danny Röhls Sheffield Wednesday mit 6:0 nach Hause.

Dass Ipswich Town kein gewöhnlicher Aufsteiger ist, das haben auf der Insel mittlerweile alle verstanden. Die Mannschaft von Trainer Kieran McKenna rückt Spitzenreiter Leicester City nach dem krachenden 6:0-Heimsieg über Sheffield Wednesday bedrohlich auf die Pelle. Nur noch ein Punkt trennt die Tractor Boys von den Foxes, die am Wochenende wegen ihres FA-Cup-Einsatzes (Sonntag um 13.45 Uhr bei Chelsea) nicht in der Championship antreten werden und ein Spiel in der Hinterhand haben.

Ipswich zeigte vor allem eine bemerkenswerte Reaktion auf das jüngste 1:2 in Cardiff, das unglücklicher nicht hätte laufen können - mit Gegentoren in der fünften und zehnten Minute der Nachspielzeit. Gegen Sheffield Wednesday, von Danny Röhl - ehemaliger Assistent von Hansi Flick bei Bayern und beim DFB-Team - trainiert, legten die Hausherren mit großer Entschlossenheit los. Nach einer Viertelstunde brach Chelsea-Leihgabe Hutchinson den Bann (15.), vor der Pause legten Burgess und Broadhead nach (37., 45.+1).

Al-Hamadi zeigt kein Erbarmen

Trotz des komfortablen 3:0 wollte Ipswich seinen Fans nach dem Seitenwechsel noch mehr bieten, weswegen Hutchinson erneut das erste Wort hatte (48.). Nach dem vierten Treffer zeigten die Gastgeber etwas Erbarmen, ehe Joker Al-Hamadi - im Januar vom AFC Wimbledon gekommen - noch seine Spuren hinterlassen sollte. Der Iraker schnürte binnen zehn Minuten einen Doppelpack und sorgte für einen standesgemäßen 6:0-Erfolg.

Auf Ipswich warten nun schwere Aufgaben bei den Blackburn Rovers (29. März) und Norwich City (6. April), dazwischen kommt das ebenfalls in die Spitzengruppe vorgestoßene Southampton an die Portman Road (1. April). Sheffield und Röhl - zweite Pleite in Folge nach zuvor vier Siegen am Stück - müssen schnell zurück in die Spur, um wieder über den Strich zu springen.