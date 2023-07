Inter will Klausel ziehen: U-21-Kapitän Bisseck vor Wechsel nach Mailand

Yann Aurel Bisseck (22) steht nach der enttäuschenden Europameisterschaft mit der deutschen U 21 ein immenser Karrieresprung bevor. Inter Mailand hat konkrete Verhandlungen mit Aarhus GF aufgenommen.

Die Vorfreude auf die U-21-Europameisterschaft mit Deutschland war riesig, sie wurde aber nicht nur für Yann Aurel Bisseck zum Flop. Die DFB-Auswahl scheiterte sang- und klanglos in der Vorrunde, holte im Vergleich mit England (9 Punkte), Israel (4) und Tschechien (3) nur einen einzigen Zähler. Bisseck, der im Vorfeld von Nationaltrainer Antonio Di Salvo zum Kapitän ernannt wurde, blieb wie seine Kollegen weit hinter den an ihn gesteckten Erwartungen zurück.

Und doch blieb seine steile Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit bei Aarhus GF zahlungskräftiger Konkurrenz nicht verborgen. Wie der dänische Stammverein Bissecks am Montag mitteilte, hat Inter Mailand konkrete Verhandlungen aufgenommen. Der mögliche Transfer hänge nun davon ab, ob der Champions-League-Finalist von der Ausstiegsklausel in Höhe von 6,983 Millionen Euro Gebrauch mache. Sobald das Ergebnis der Verhandlungen feststehe, werde Aarhus der Börse weitere Informationen zur Verfügung stellen.

Bisseck stammt aus der Jugend des 1. FC Köln, ab Sommer 2019 brach er zu Leihstationen bei Holstein Kiel, Roda Kerkrade, Vitoria Guimaraes und Aarhus auf. Im vergangenen Sommer verkaufte der FC dann Bisseck an den dänischen Klub. Dort machte der 1,96 Meter große Innenverteidiger den erhofften Leistungssprung: Bei 41 von 43 Pflichtspielen (vier Tore, drei Vorlagen) stand er in der Anfangsformation, kam lediglich zweimal von der Bank.

Namhafte Konkurrenz in Mailand

Schon Mitte Juni hatte Bisseck im Rahmen des U-21-Trainingslagers auf die Frage nach einem Engagement zu einem Top-Klub geantwortet: "Hätte mich das jemand vor meinem Wechsel nach Dänemark gefragt, hätte ich gesagt: Unmöglich. Aber jetzt sage ich: Wenn die Verantwortlichen eines Vereins mich sehen und bewerten und mir so einen Schritt zutrauen, warum sollte ich selbst es mir dann nicht zutrauen?"

In der Innenverteidigung von Inter Mailand hätte Bisseck namhafte Konkurrenz: Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij oder auch Francesco Acerbi stehen bei der Nerazzurri unter Vertrag.