Inter Miami meldet: Dauerkarten ausverkauft - Gegner verlangt eklatanten Topzuschlag

Messi-Klub Inter Miami hat bereits Ende November sämtliche Dauerkarten für die kommende Spielzeit verkauft. Ein Gegner erhebt indes einen frechen Topzuschlag, wenn der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner kommt.

Vor zwei Wochen startete Inter Miami den Dauerkartenverkauf für die Saison 2024. Inzwischen sind alle Abonnements des Klubs aus der Major League Soccer verkauft. Trotz fast verdoppelter Preise in einigen Bereichen des Stadions in Fort Lauderdale, Florida.

Der Grund für den Run ist simpel: Lionel Messi.

Seit der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner für Inter spielt, ist das Interesse am Beckham-Klub drastisch gestiegen. Nun steht die erste komplette Saison mit dem Argentinier im Kader an - und die Fans wollen die Spiele des mittlerweile 36-jährigen Superstars natürlich nicht verpassen.

Wie Miami wissen ließ, können sich Interessierte, die bislang leer ausgingen, ab Donnerstag registrieren, um eine Chance auf die verbleibenden Einzeltickets zu ergattern. Solange der Vorrat reicht ...

Der MLS-Spielplan für 2024 soll in den kommenden Wochen veröffentlicht werden, im Vorjahr war dies kurz vor Weihnachten der Fall.

Chicago entschädigte die Fans

Messis Einfluss auf das Interesse am Soccer in Nordamerika ist immens. Seit er im Juli in Miami ankam, gab es bereits mehrfach interessante Auswüchse in Sachen Preisgestaltung & Co.

Anfang Oktober strömten über 60.000 Fans ins Soldier Field von Chicago, um Messi zu sehen. Weil der Protagonist aber nicht spielfähig war, entschädigten die Hausherren ihre enttäuschten Zuschauer finanziell oder mit Gutschriften für künftige Dauerkarten der Chicago Fire.

Columbus erhöht um Faktor 10

Vergangene Woche nun wurde bekannt, dass die Columbus Crew für ihr Heimspiel gegen Miami mindestens 382 Dollar (umgerechnet rund 350 Euro) und für bessere Plätze sogar 421 (386 Euro) und 679 Dollar (623 Euro) verlangen. Im Normalfall kommt man schon für 40 Dollar bei den Crew-Spielen ins Stadion.

Fast zeitgleich boten die New York Red Bulls in einer Aktion Tickets für zwei Spiele zum Sonderpreis an - für das Eröffnungsmatch sowie das Heimspiel gegen den Stadtrivalen New York City FC. Im Kleingedruckten steht allerdings, dass die Aktion nicht gilt, sollte der Spielplan der RB-Filiale zum Saisonauftakt Inter Miami als Gegner bescheren.

Torserie und Titelgewinn

Messi war in der in Kürze zu Ende gehenden Saison (am Wochenende steigen die Conference Finals) gemeinsam mit seinen ehemaligen Barça-Kollegen Sergio Busquets und Jordi Alba in Südflorida aufgeschlagen, erzielte zehn Tore in sieben Spielen und führte Inter mit dem Triumph im Leagues Cup zum ersten Titelgewinn überhaupt in der jungen Vereinsgeschichte. Auch ins Finale des U.S. Open Cup stieß das Team vor (1:2 gegen Houston). Aufgrund einer Verletzung musste Messi gegen Ende der Saison mehrere Spiele aussetzen und Miami verpasste einen Platz in den MLS-Playoffs.