Ohne Messi und Jordi Alba: "Müdes" Miami verliert Pokalfinale gegen Houston

Der zweite Titelgewinn in dieser Saison ist Inter Miami nicht geglückt. Der Beckham-Klub verlor das Finale im U.S. Open Cup gegen Houston Dynamo ohne seine Topstars.

Bis zu 400 Dollar sollen laut US-Medienberichten für ein Ticket verlangt worden sein. Diejenigen, die diese Summe aufbrachten, um das Pokal-Endspiel in Fort Lauderdale, Florida, zwischen Inter Miami und Houston Dynamo sehen zu können, werden sicher ziemlich lange Gesichter gemacht haben, als der Spielberichtsbogen veröffentlicht wurde.

Die Hausherren gingen nämlich ohne ihre angeschlagenen Top-Akteure Lionel Messi und Jordi Alba ins Rennen, die sich jüngst im Ligaspiel der Major League Soccer gegen Toronto im ersten Spielabschnitt hatten auswechseln lassen müssen. Bis kurz vor dem Spiel hatte Miami abwarten wollen mit der Entscheidung, ob einer oder gar beide Protagonisten würden auflaufen können. Letztlich saßen beide in Zivilklamotten auf der Tribüne.

Vorentscheidung vor der Pause

"Wir konnten nicht einmal daran denken, ihn ein paar Minuten lang einzusetzen, weil wir damit Risiken eingehen würden", sagte Trainer Gerardo Martino, einst Coach des FC Barcelona und der argentinischen Nationalelf. "Tata" erwarte, dass Messi irgendwann in den kommenden fünf verbleibenden MLS-Spielen für Miami wieder spielen kann. "Er wird auf jeden Fall spielen, bevor die Liga zu Ende ist."

Und so führte Sergio Busquets die Rosafarbenen an, die gegen Houston am Ende verdient den Kürzeren ziehen sollten. Griffin Dorsey und Amine Bassi per Elfmeter stellten für die Texaner, deren Miteigner und NBA-Star James Harden als Augenzeuge mitjubelte, schon vor der Pause die Weichen. Erst in der Nachspielzeit konnte Ex-Serie-A-Profi Josef Martinez ebenfalls vom Punkt noch verkürzen. Wenig später war Schluss und der Lamar Hunt Cup wanderte in die Hände von Dynamo-Kapitän Hector Herrera, zuletzt für Atletico Madrid am Ball.

Chance auf die Play-off-Teilnahme

Wie schwer Messi (elf Tore und acht Vorlagen für Inter) verletzt ist, ist weiterhin nicht bekannt. Der siebenmalige Weltfußballer hatte in den vergangenen Wochen bereits drei Partien für Inter sowie ein Länderspiel für Argentinien verpasst. Miami, das im August den Leagues Cup im Endspiel gegen Nashville gewann und damit den ersten Titel in der Klubgeschichte holte, kämpft in der Liga noch um den Einzug in die Play-offs. Nächster Halt für Inter (32 Punkte bei 29 Spielen) ist in der Nacht zum Sonntag deutscher Zeit (1.30 Uhr) das Heimspiel gegen den New York City FC (9., 37 Punkte, 31 Spiele), einer der Klubs, die es im Kampf um Platz neun (Pre-Play-offs) noch einzuholen gilt.