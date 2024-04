Messi scort dreifach: Barcelona-Connection funktioniert auch in Miami

Inter Miami hat sein Heimspiel gegen Nashville SC vor allem dank Lionel Messi mit 3:1 gewonnen. Damit entschied auch Julian Gressel das deutsche Duell gegen Hany Mukhtar zu seinen Gunsten.

Für Nashville begann die Partie am Samstagabend im Sonnenstaat nach Maß, schon in der 2. Minute brachte ein Eigentor von Messis Landsmann Franco Negri die Gäste in Führung.

Nach Messi trifft auch Busquets

Doch lange sollte die Freude darüber beim Team um den ehemaligen Hertha-Profi Hany Mukhtar nicht halten, denn nach Vorlage des zuvor stark nachsetzenden Luis Suarez egalisierte Messi für die Gastgeber schon wenig später (11.). Dass die alte Barcelona-Connection auch in Miami funktioniert, zeigte sich noch vor dem Pausenpfiff, als Sergio Busquets das 2:1 für Inter erzielte - diesmal auf Vorarbeit des argentinischen Weltmeisters (39.).

Messi, der an beinahe jeder gefährlichen Offensivaktion seiner Mannschaft beteiligt war, sorgte im zweiten Durchgang per Foulelfmeter mit seinem zweiten Tor auch für die Entscheidung (81.). Der 36-Jährige stockte damit sein Torkonto in sechs Ligapartien auf sieben Treffer auf.

Miami schiebt sich auf Platz 1 - vorerst

Miami, bei dem der Deutsche Julian Gressel erneut in der Startelf stand, ist damit weiterhin klar auf Playoff-Kurs und hat sich mit dem fünften Sieg zunächst an die Spitze der Eastern Conference geschoben. Allerdings haben die New York Red Bulls ein Spiel weniger absolviert und können wieder vorbeiziehen.

Während es für Inter nach der enttäuschenden vergangenen Saison - damals verpasste das Team die Playoffs als Vorletzter der Conference deutlich - nach Plan läuft, kommt Nashville überhaupt nicht ins Rollen: Mit nur einem Sieg und insgesamt nur sieben Punkten liegt das Team aus Tennessee in der Eastern Conference auf dem vorletzten Platz.