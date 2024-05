Messi diesmal als Ratgeber: Blitz-Joker Campana erlöst Miami tief in der Nachspielzeit

Inter Miami hat sich in der MLS gegen DC United knapp mit 1:0 durchgesetzt. Beim Siegtor in der Nachspielzeit hatte Lionel Messi seine Füße zwar nicht im Spiel - und trotzdem einen Anteil.

Lange sah es in der Nacht zum Sonntag so aus, als sollte Inter Miami die Führung in der Eastern Conference der MLS abgeben müssen. Gegen das nur im Mittelfeld platzierte Hauptstadt-Team DC United blieb der Mannschaft von Lionel Messi lange ein Tor verwehrt - und als es dann fiel, war es weder der Argentinier selbst, noch sein Sturmpartner Luis Suarez oder seine beiden langjährigen Barcelona-Partner Alba oder Busquets, die sich feiern lassen durften, sondern Leonardo Campana.

Der ecuadorianische Stürmer war erst in der dritten Minute der Nachspielzeit eingewechselt worden - und brauchte nur eine Aktion, um die Partie zu entscheiden. Nach einem tollen Pass von Busquets hinter die DC-Kette hatte sich Campana davongeschlichen und vollendete mit einem fulminanten Dropkick, der an die Unterkante der Latte und von dort aus ins Tor krachte (90.+4).

Messi hatte seine Füße dabei zwar nicht im Spiel - und trotzdem zeigten die TV-Bilder seinen Einfluss auf das entscheidende Tor. Während sein langjähriger Mannschaftskollege Busquets den Ball im Mittelfeld führte, gab Messi dem eben eingewechselten Campana Anweisungen - und schließlich das Kommando, in den freien Raum zu starten, bevor er im Abseits stand.

Nach dem 0:0 zuletzt gegen Orlando umging Miami somit das zweite torlose Spiel in Folge und setzte sich wieder an die Spitze der Eastern Conference. Verfolger FC Cincinnati, der in der Nacht zum Sonntag unter anderem durch ein Tor des Ex-Nürnbergers Kubo mit 3:1 gegen St. Louis SC gewann, hat einen Punkt weniger auf dem Konto - allerdings auch noch ein ausstehendes Spiel in der Hinterhand.