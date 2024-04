Innenpfosten, drin: Joker Messi sticht schnell beim Comeback

Nach seiner Oberschenkelverletzung ist Lionel Messi zurück in der MLS. Beim Comeback brauchte er nicht einmal zwölf Minuten, um den Ausgleich für Inter Miami zu erzielen. Zum Sieg über Colorado reichte es allerdings nicht.

In Abwesenheit von Messi war Inter Miami in den vergangenen Wochen etwas aus dem Tritt geraten, entsprechend groß waren die Erwartungen an den Argentinier bei der Rückkehr nach knapp einem Monat. Für einen Platz in der Startelf reichte es noch nicht.

Doch nachdem die Floridianer kurz vor der Halbzeit durch einen Elfmeter von Rafael Navarro (45.) in Rückstand gerieten, brachte Trainer Gerardo Martino seinen Star zum Wiederanpfiff. Das sollte sich schnell bezahlt machen: Einen schön herausgespielten Angriff über links verlagerte Negri in die Mitte, wo der eingelaufene Messi den Ball aus 15 Metern zielgenau an den linken Innenpfosten setzte - von dort prallte er ins Tor (57.).

Nicht einmal zwölf Minuten hatte Messi auf dem Platz gestanden. Und es kam noch besser: Leonardo Afonso drehte die Partie gar zugunsten von Miami (60.), Messi war diesmal mit dem vorletzten Pass zum Tor involviert. Am Ende reichte es wegen des späten Ausgleichs durch Bassett für Colorado (88.) aber doch nur für einen Punkt.