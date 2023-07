Doppelpack und Vorlage: Auch Messis Heimdebüt gelingt

Sein Debüt für Inter Miami feierte Lionel Messi auf fremdem Platz, nun durfte er erstmals vor heimischem Publikum spielen - und er lieferte erneut.

Bereits bei seinem Debüt hatte Lionel Messi für magische Momente gesorgt und seinen Auftritt mit einem direkten Freistoß-Siegtor in der letzten Minute der Nachspielzeit zum perfekten Einstand gemacht.

Und auch vier Tage später drehte sich beim Spiel von Inter Miami in der Nacht auf Mittwoch (1:30 Uhr MESZ) alles um den neuen Superstar der Major League Soccer. Denn dort fragte man sich nach dem erfolgreichen Auswärts-Auftakt von "La Pulga" und seinem neuen wie alten Teamkollegen Sergio Busquets vor dem ersten Heimauftritt frei nach dem englischen Kommentator Andy Gray: "Können sie es auch an einem feuchten Dienstagabend in Fort Lauterdale?"

Doppelpack nach 22 Minuten

Die Antwort lautete natürlich: "Ja, sie können". Keine acht Minuten waren gespielt gegen Atlanta United - diesmal durften die Stars bereits von Beginn an ran - , da hob Busquets einen Steilpass aus der Tiefe der eigenen Hälfte in den Lauf Messis, mit dem er sich weiterhin blind zu verstehen scheint. Und auch wenn dieser frei auf Keeper Guzan zulaufend den ersten Abschluss nur an den Pfosten setzte, der Nachschuss saß - und die Fans durften ihrem Kapitän zujubeln.

Weil der Argentinier in der Folge auch ein zweites Tor nachlegte (22.) und kurz nach der Pause mit einem Steilpass Taylor den Weg bereitete (53.), war das Spiel bereits früh entschieden. Nach 78 Minuten hatte Messi Feierabend, bei seiner Auswechslung erhoben sich die Zuschauer für Szenenapplaus.

Es scheinen andere Zeiten auf die Fans des erst 2018 neu gegründeten Teams zuzukommen. Nach zuletzt 15 sieglosen Spielen in Serie stehen nun zwei Siege in Folge. Im Leagues Cup, an dem neben MLS-Teams auch Klubs aus Mexiko teilnehmen, steht somit der Einzug in die K.-o.-Phase bereits fest. Weiteren magischen Messi-Auftritten steht somit nichts im Wege.