Nach Lukakus zweiter Chance: Inter untermauert Rang zwei

Vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen Porto an diesem Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bekam Inter Mailand Besuch aus Udine - und tat sich zwischendurch schwer. Am Ende aber stand ein verdientes 3:1.

Brachte Inter Mailand beim Duell mit Udinese in Front - und zwar mit dem zweiten Versuch: Romelu Lukaku. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto