Skriniar sichert Inters Erfolgssträhne - und beendet Sarris starke Serie

Nachdem das Gastspiel in Bologna coronabedingt ins Wasser gefallen war, startete Inter Mailand gegen Lazio Rom ins neue Jahr - und das am Ende recht erfolgreich. Das 2:1 war nicht nur der achte Liga-Sieg in Serie der Mailänder, sondern auch das Ende einer Serie von Lazios Trainer Mauricio Sarri.

Freudenschrei: Milan Skriniar. imago images/Gribaudi/ImagePhoto