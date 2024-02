Inter gedenkt Brehme mit Trauerflor und Schweigeminute

Inter Mailand trauert um seinen Ex-Spieler Andreas Brehme. Der italienische Klub will dem verstorbenen Weltmeister von 1990 beim Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid gedenken.

Wie Inter Mailand mitteilte, wird die Mannschaft beim Champions-League-Heimspiel gegen Atletico Madrid am Dienstagabend (21 Uhr) Trauerflor tragen und damit seinem Ex-Spieler gedenken. Brehme ist im Alter von 63 Jahren verstorben. Zudem werde vor Anpfiff auf Wunsch der Mailänder eine Schweigeminute abgehalten, gab die UEFA bekannt. Demnach werden neben den Inter-Spielern auch die Schiedsrichter schwarze Armbinden tragen.

Brehme: Italienischer Meister und UEFA-Cup-Sieger

Brehme spielte zwischen 1988 und 1992 für Inter, unter anderem gemeinsam mit seinen Nationalmannschaftskollegen Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann. Mit den Mailändern gewann der Weltmeister von 1990 die italienische Meisterschaft (1989) und den UEFA-Cup (1991). "Ein Teil von uns geht", hieß es auf der Website von Inter.

"Das Inter der Rekorde, das Inter der Deutschen. Das sind Formeln, die wir immer verwenden, die wir weiterhin verwenden werden, um uns an eine unglaubliche Fußballsaison zu erinnern, an die von Trapattoni, Zenga, Bergomi, Ferri, an die Deutschen, an den Scudetto, an den UEFA-Cup." Bei Social Media schrieben die Nerazzurri: "Ciao Andy, großer Interista."