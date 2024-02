Andreas Brehme verstorben

Andreas Brehme ist tot. Der Weltmeister von 1990 verstarb im Alter von 63 Jahren.

Brehmes Lebensgefährtin Susanne Schaefer bestätigte den Tod des ehemaligen Ausnahmespielers am Dienstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Er wurde 63 Jahre alt. "In tiefer Trauer teile ich im Namen der Familie mit, dass mein Lebensgefährte Andreas Brehme heute Nacht infolge eines Herzstillstandes plötzlich und unerwartet verstorben ist", heißt es in Schaefers Mitteilung. "Wir bitten, in dieser schweren Zeit unsere Privatsphäre zu wahren und von Fragen abzusehen."

Seinen Platz in den Geschichtsbüchern des deutschen Fußballs sicherte sich Brehme, als er im WM-Finale 1990 in Italien kurz vor Schluss den entscheidenden Elfmeter zum 1:0-Sieg über Argentinien verwandelte und Deutschland damit den dritten Weltmeister-Titel bescherte. Bereits im vorherigen Turnierverlauf hatte er wichtige Tore erzielt: Beim 2:1 über die Niederlande im Achtelfinale traf Brehme zum zwischenzeitlichen 2:0, im Halbfinale gegen England verwandelte er einen indirekten Freistoß.

Auf Vereinsebene spielte Brehme zu diesem Zeitpunkt bereits in Italien. 1988 war der Defensivspieler vom FC Bayern München zu Inter Mailand gewechselt, galt zu diesem Zeitpunkt als einer der besten Außenverteidiger weltweit. Zuvor spielte der am 9. November 1960 geborene Hamburger in seiner Karriere für seinen Jugendklub HSV Barmbek-Uhlenhorst, für den 1. FC Saarbrücken und für den 1. FC Kaiserslautern. Zu den Pfälzern kehrte er 1993 - nach einem Intermezzo in Spanien bei Real Saragossa - zurück und beendete 1998 nach dem sensationellen Meistertitel als Aufsteiger seine Karriere. In dieser Saison war er allerdings nur noch vereinzelt zum Einsatz gekommen.

Trainer in Kaiserslautern in Unterhaching

Insgesamt wurde Brehme als Spieler zweimal Meister in Deutschland und einmal in Italien. Dazu kommen der UEFA-Cup-Sieg mit Inter 1991 und der DFB-Pokalsieg mit Kaiserslautern 1996. In seiner Karriere kommt er auf 301 Bundesligaspiele, in denen er 50 Tore erzielte. Hinzu kommen acht Tore in 86 Länderspielen für Deutschland. Der Schuss im WM-Finale war Brehmes einziger Elfmeter, den er im DFB-Dress im laufenden Spiel schoss.

Nach seiner aktiven Karriere war Brehme von 2000 bis 2002 Trainer des FCK und erreichte 2001 das Halbfinale des UEFA-Cups. 2004/05 coachte er für einige Monate die SpVgg Unterhaching. Sein letztes Engagement auf der Trainerbank erfolgte als Assistent von Giovanni Trapattoni beim VfB Stuttgart in der Saison 2005/06.