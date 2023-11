"Insgesamt positiver Rückblick": RWE und Bastians gehen getrennte Wege

Am 10. Oktober hatte Rot-Weiss Essen seinen Kapitän Felix Bastians vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Rund einen Monat später wurde das Kapitel zu Ende geschrieben.

Einvernehmlich habe man sich auf eine vorzeitige Auflösung des ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2024 laufenden Arbeitsverhältnisses geeinigt, hieß es am Donnerstagnachmittag in einer Verlautbarung von Rot-Weiss Essen. Das Kapitel Felix Bastians beim Drittliga-Dritten ist seit dem 9. November 2023 also Geschichte.

Vor rund vier Wochen war der 35-Jährige vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt worden, nun ist klar, dass er nicht mehr für RWE auflaufen wird.

"Konstruktive Gespräche"

"Wir haben in den vergangenen Tagen sehr konstruktive Gespräche mit Felix geführt und uns darauf geeinigt, seinen Vertrag vorzeitig aufzulösen. Mit dieser Entscheidung haben alle Beteiligten nun die Möglichkeit, nach vorne zu schauen", erklärte Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von RWE. Der frühere Bochumer Bastians habe "in seinen zwei Jahren bei uns einiges erreicht. Er hatte einen bedeutenden Anteil sowohl am Aufstieg 2022 als auch am Klassenerhalt in der vergangenen Saison", so Uhlig weiter und dankte dem nun scheidenden Spieler.

Bastians fand ebenfalls versöhnliche Worte, "auch wenn das Ende sicherlich nicht so war, wie ich es mir vorgestellt hatte". Der Defensivspieler blickt dennoch "insgesamt positiv auf meine Zeit bei RWE zurück. Den Aufstieg zu feiern und diesen Verein als Kapitän aufs Feld zu führen, war noch einmal etwas ganz Besonderes."

Erst ein Tor gegen Dresden, dann zwei hohe Niederlagen

Wie es in seiner Karriere weitergeht, ließen Verein und Spieler in der Mitteilung offen. In der laufenden Saison war Bastians in sechs Drittliga-Spielen zum Zug gekommen (kicker-Notenschnitt 3,30; ein Tor beim 3:1 gegen Dynamo Dresden).

Die Suspendierung erfolgte seinerzeit nach den beiden hohen Niederlagen der Essener in Unterhaching (0:4) und gegen Verl (0:5). Danach feierte RWE angeführt vom neuen Kapitän Vinko Sapina fünf Pflichtspielsiege in Serie und belegt vor dem 15. Spieltag und einem Heimspiel am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Waldhof Mannheim hinter Dresden und Regensburg den dritten Tabellenplatz.