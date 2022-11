"Insgesamt erwachsener": Wiesbadens Kampfansage

Der SV Wehen Wiesbaden geht als Tabellendritter in die Winterpause und liegt damit voll im Soll. Auch, weil Ivan Prtajin schnell eine Lücke schloss.

Ivan Prtajin und Co. spielen bislang eine ordentliche Saison. IMAGO/Eibner

Der Start ging daneben, nur ein Punkt aus den ersten beiden Partien. In Wiesbaden blieben die Verantwortlichen aber ruhig, präsentierten im August Ivan Prtajin und fanden damit Ersatz für den zu Belgiens Erstligist St. Gilloise abgewanderten Top-Stürmer Gustaf Nilsson. Der führte sich mit einem Hackentor beim 2:2 in Saarbrücken bei seinem zweiten Jokereinsatz bestens ein, hat mittlerweile acht Treffer erzielt und ein Tor vorbereitet.

Wiesbaden ist geklettert, in die Region, in der Markus Kauczinski sein Team sehen will. 1860 München, Dynamo Dresden und Ingolstadt hatte der SVWW-Trainer als Favoriten ausgemacht, die Hessen selbst aber sollten "ebenfalls um die vorderen Tabellenplätze mitspielen".

"Wir sind ausgeglichener besetzt, stehen defensiv kompakter, sind insgesamt erwachsener", sagt Geschäftsführer Nico Schäfer, die Spiele nach der Winterpause können also kommen. Mit einer kleinen Kampfansage an Tabellenführer Elversberg. "Die müssen noch zweimal gegen uns spielen." Allerdings liegt die SVE bereits zehn Zähler vor dem SVWW.