Innerhalb von vier Stunden: Löwen-Dauerkarten ausverkauft

Am Donnerstag um zwölf Uhr startete der Dauerkartenverkauf beim TSV 1860 München. Viel Zeit blieb den Löwen-Fans allerdings nicht - bereits nach vier Stunden war das gesamte Kontingent vergriffen.

Wird auch in der kommenden Saison gut gefüllt sein: das Stadion an der Grünwalder Straße. IMAGO/MIS

Wie der Drittligist vermeldet, waren die Dauerkarten für die kommende Saison bereits nach vier Stunden ausverkauft. 11860 Tickets haben die Löwen verkauft und damit laut eigenen Angaben einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Um so viele Fans wie möglich zufrieden zu stellen, musste man sogar die "eiserne Reserve" angreifen.

Der Verkauf erfolgte sowohl an der Verkaufsstelle an der Grünwalder Straße als auch im Onlineshop. Bei der Vergabe habe sich das Team der Verwaltung entschieden, hauptsächlich neuen Dauerkarten-Kunden die Chance auf einen Stammplatz im Stadion zu geben. Somit werden in Zukunft viele junge Fans die Heimspielen des TSV 1860 München verfolgen.