Ingolstadts Mause schnappt sich die kicker-Torjägerkanone

Es war ein enges Rennen bis zum Schluss. Erst am letzten Spieltag fiel die Entscheidung: Jannik Mause ist bester Torjäger der Drittliga-Saison 2023/24.

Zum Abschluss einer jeden Saison ehrt der kicker den erfolgreichsten Torschützen mit der begehrten kicker-Torjägerkanone. In der 3. Liga gab es in der Spielzeit 2023/24 bis zum Schluss ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um die prestigeträchtige Auszeichnung. Ingolstadts Jannik Mause war mit 18 Toren als Gejagter in den Showdown gegangen, die Münsteraner Malik Batmaz und Joel Grodowski mit jeweils 17 Toren die schärfsten Verfolger.

Letztendlich ging die Trophäe an Mause. Der 25-jährige Goalgetter der Schanzer fehlte zwar im finalen Auswärtsspiel beim SV Sandhausen (1:1) abermals wegen Verletzung. Doch weder Batmaz noch Grodowski konnten beim 2:0 im Heimspiel gegen Unterhaching einnetzen. kicker-Reporter Thiemo Müller übergab somit die kicker-Torjägerkanone nach der Partie im Sandhäuser GP Stadion am Hardtwald an Mause.

IM ÜBERBLICK Die Torjäger 2023/24

Weit hinter dem Vorjahresergebnis

In der vergangenen Saison übrigens hätte es für keinen von den drei Torjägern gereicht. Mit 25 Treffern hatte sich Ahmet Arslan (Dynamo Dresden) die kicker-Torjägerkanone gesichert.