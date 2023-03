Ingolstadt: Mit Unruhe und Personalsorgen zur Heimmacht Mannheim

Nach zuletzt zwei Pleiten steht für den FC Ingolstadt das schwere Auswärtsspiel beim SV Waldhof an. Dabei haben die Schanzer derzeit nicht nur mit großen Personalproblemen zu kämpfen.

Der FC Ingolstadt geht durch die nächste schwierige Phase im Jahr 2023. Nachdem die Negativ-Serie zu Jahresbeginn mit fünf Niederlagen am Stück gegen Saarbrücken (4:3) und Essen (1:1) vom neuen Coach Guerino Capretti zumindest vorläufig gestoppt worden war, kassierten die Schanzer zuletzt wieder zwei Pleiten gegen Wehen Wiesbaden (1:4) und den SC Freiburg II (0:1).

Die Gemengelage an der Donau ist vor dem Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim am Mittwoch (19 Uhr, LIVE! bei kicker) äußerst brisant. Nach der Heimpleite gegen Freiburg kritisierten die eigenen Anhänger zum ersten Mal die Vereinsführung um Sportdirektor Malte Metzelder scharf: "Ihr macht den Verein kaputt" und "Metzelder raus" skandierten die FCI-Fans nach dem Spiel.

Zahlreiche FCI-Ausfälle in Mannheim

Recht viel besser wirkte die Laune von Schanzer-Coach Capretti, angesprochen auf die Personalsituation bei seinem Team, am Dienstag nicht. Neben den ohnehin Langzeitverletzten Maximilian Dittgen und Nikola Stevanovic fehlen weiterhin Marcel Costly, Tobias Schröck und Calvin Brackelmann. Visar Musliu ist nach seiner zehnten Gelben Karte gesperrt.

David Kopacz und Markus Ponath sind ebenso erkrankt wie Hans Nunoo Sarpei, der bereits gegen Freiburg krankheitsgeschwächt in die Partie gegangen war und vorzeitig runter musste. Rico Preißinger wurde in Minute 34 mit einer Schädelprellung ausgewechselt und konnte bis Dienstag noch nicht wieder eingreifen.

"Da läuft vielleicht auch das ein oder andere gegen uns"

Personell verfolgt die Ingolstädter derzeit eine Pechsträhne, die Ergebniskrise ist für Capretti dagegen etwas Alltägliches im Fußball: "Manchmal gibt es sehr gute Phasen und manchmal gibt es, wenn ich das jetzt mal so sagen darf - scheiß Phasen. Und im Moment befinden wir uns in so einer Phase. Da läuft vielleicht auch das ein oder andere gegen uns."

Damit diese Phase ausgerechnet beim SV Waldhof endet, der elf seiner 13 Heimspiele in dieser Saison gewann, fordert Capretti von seinem Team die "Basics" des Fußballs: "Das Mittel ist, dass du den Rücken gerade hältst, Brust raus und dass du gegen Widerstände ankämpfst." Den geforderten Kampf und Einsatz traut Capretti seinem Team allemal zu: "Wir wollen alles reinbringen, was wir haben, und das werden wir auch."