Ingolstadt mit holpriger Landespokal-Generalprobe vor dem Ligastart

Beim 2:1-Sieg in Hutthurm tat sich der FC Ingolstadt über weite Strecken schwer. Für die Schanzer ist noch Luft nach oben, dennoch fahre der FCI "mit einem guten Gefühl nach Aue."

In der ersten Runde des Landespokal Bayern kam der FC Ingolstadt zwar nach einem zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand zurück in die Partie, wusste gegen den Bezirksligisten SV Hutthurm allerdings nicht wie erhofft zu überzeugen. Wenige Tage vor dem Drittligastart gilt es für die Schanzer nun, den Fokus auf das Auftaktspiel in Aue zu richten.

"Kampfstarkes Hutthurm" stellt FCI vor Probleme

"Wir haben uns das Leben heute unnötig schwer gemacht und es zu Beginn der Partie verpasst, den Führungstreffer zu erzielen", wird FCI-Trainer Michael Köllner auf der Vereinswebsite zitiert. Nach dem Gegentreffer in der 20. Minute fiel es seinem Team dazu anschließend schwer, "gegen ein kampfstarkes Hutthurm die richtige Antwort zu zeigen", so der 53-Jährige. Darüber, dass der FCI letztendlich als Sieger vom Platz ging und in die nächste Pokalrunde einziehen konnte, sei Köllner natürlich trotzdem "glücklich".

Ingolstadts Stürmer Arian Lluguqi, der rund sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff für das wichtige 1:1 gesorgt hatte, fand nach der Partie treffende Worte im Hinblick auf den anstehenden Ligastart: "Wir müssen die Partie schnell abhacken und unseren vollen Fokus auf das kommende Ligaspiel legen", erklärte der 20-Jährige, der in der vergangenen Saison in 21 Drittligapartien zum Einsatz gekommen war.

Schanzer reisen mit "einem guten Gefühl nach Aue"

Trotz des knappen Resultats, für das letztendlich Neuzugang Daouda Beleme mit seinem Treffer zum 2:1-Endstand verantwortlich war, fahren die Schanzer aufgrund der intensiven Vorbereitung aus Sicht Lluguqis "mit einem guten Gefühl nach Aue." Um sich nun optimal auf das Spiel im Erzgebirge einzustellen, bleiben dem FCI noch über drei Tage Zeit. Anpfiff in Aue ist am Sonntag um 19.30 Uhr - und damit zum spätmöglichsten Zeitpunkt am kommenden Drittliga-Wochenende (LIVE! bei kicker).