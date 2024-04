Ingolstadt holt Sheen in die DEL zurück

Nur ein Team erzielte in der abgelaufenen DEL-Hauptrunde weniger Tore als Ingolstadt. Um das zu ändern, holen die Oberbayern einen Stürmer aus der Schweiz. Dieser hatte in der DEL schonmal überzeugt.

Der ERC Ingolstadt hat sich für die nächste Saison der DEL mit Stürmer Riley Sheen verstärkt. Der Kanadier kommt vom EV Zug aus der Schweiz und erhält bei den Oberbayern einen Einjahresvertrag. Das gaben die Ingolstädter am Dienstag bekannt.

Der 29-Jährige kennt die deutsche Liga bereits aus der Saison 2021/22, als er für Aufsteiger Bietigheim Steelers mit 64 Scorerpunkten herausragte und zum Spieler des Jahres in der DEL gewählt wurde. Danach ging Sheen zu Rögle BK nach Schweden, erst vor wenigen Monaten holte ihn dann der EV Zug in die Schweizer Liga.

"Wir erhoffen uns natürlich, dass wir mit Rileys Verpflichtung unsere Torproduktion ankurbeln können. Er ist ein ausgewiesener Torjäger, kennt die Liga und hat seine Qualitäten nicht nur während seiner eindrucksvollen ersten DEL-Saison unter Beweis gestellt", sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan.

French ein Grund für Sheens Wechsel

Ingolstadt, das im Play-off-Viertelfinale an den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven klar mit 0:4 in der Serie scheiterte, schoss in der abgelaufenen Hauptrunde die zweitwenigsten Tore aller Erstligisten. Sheen sagte, dass Ingolstadt Coach Mark French einer der Gründe war, warum es sich für eine Rückkehr in die DEL entschied.