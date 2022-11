Ingolstadt holt Ex-NHL-Profi Matteau

Der ERC Ingolstadt hat seine Möglichkeiten in der Offensive erweitert. Vom schwedischen Club Linköping HC wechselt Ex-NHL-Profi Stefan Matteau an die Donau. Der 28-Jährige erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

Der 28 Jahre alte US-Amerikaner wurde 2012 in der NHL-Draft immerhin in der ersten Runde als 29. Pick ausgewählt, konnte sich in der nordamerikanischen Eliteklasse aber nicht durchsetzen. In sieben Jahren spielte er dort für die New Jersey Devils, Montreal Canadiens, Columbus Blue Jackets sowie Vegas Golden Knights und kam auf 92 Einsätze (sechs Tore, fünf Assists).

m vergangenen Jahr bestritt er außerdem eine Partie für den späteren Stanley Cup Champion Colorado Avalanche, ehe er im Sommer erstmals nach Europa wechselte und für Linköping HC 16 Mal zum Einsatz kam (ein Assist).

"Stefan ist ein Stürmer, der sehr mannschaftsdienlich spielt, körperlich präsent ist und viel Power aufs Eis bringt. Kurzum: Er passt sehr gut zu unserer Spielphilosophie", beschreibt ERC-Sportdirektor Tim Regan den Stürmer, der alle Nachwuchsnationalmannschaften der USA durchlaufen hat. Matteau besitzt auch den kanadischen Pass und kann als Center, aber auch auf den Flügeln eingesetzt werden.