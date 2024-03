Wolfram trifft früh: Verl beendet Sieglosserie in Ingolstadt

Nach zuletzt sechs sieglosen Spielen hat der SC Verl wieder einen Dreier eingefahren. Beim nun seinerseits seit sechs Ligaspielen sieglosen FC Ingolstadt feierten die Ostwestfalen einen 1:0-Sieg.

Schanzer-Coach Michael Köllner veränderte seine Startelf nach dem 1:1 in Regensburg auf drei Positionen. Malone, Kanuric und Grönning begannen anstelle von Cvjetinovic (Bänderverletzung), Keidel und Dittgen (je Bank).

Verls Trainer Alexander Ende beließ es nach dem 1:1 gegen Essen bei einem Wechsel. Ochojski kehrte nach Gelbsperre zurück, dafür nahm Lokotsch zunächst auf der Bank Platz.

Wolfram bringt Verl früh in Führung

Beiden Teams waren Siege in den letzten Wochen nicht vergönnt geblieben - Ingolstadt war seit fünf Ligaspielen sieglos, Verl gar seit sechs. Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste aus Verl, denn bereits in der vierten Minute brachte Wolfram seine Elf nach starkem Pass von Sessa in Führung. Ingolstadt war in der Folge die leicht spielbestimmende Mannschaft, ohne sich jedoch groß Chancen herauszuspielen.

Generell war es auf beiden Seiten ein chancenarmes Aufeinandertreffen. In Minute 28 profitierten die Gäste von einem Fehler von Seiffert, doch Sessa konnte daraus trotz eines guten Abschlusses kein Kapital schlagen. Kurz vor der Pause hatten dann die Hausherren ihre beste Chance, doch Unbehaun parierte einen Kopfball von Mause (43.).

Ingolstadt trifft das Tor nicht

Nach dem Seitenwechsel blieb es dabei, dass Ingolstadt mehr vom Ball hatte, doch erneut fehlten die klaren Abschlüsse. Erst mit den Distanzversuchen von Kopacz (64.) und Malone (67.) wurde etwas Gefahr vor dem gegnerischen Tor entfacht. In Minute 75 hatte Mause die große Chance auf den Ausgleich, doch erneut fand er in Unbehaun seinen Meister. Verl, das sich im zweiten Durchgang größtenteils auf die Defensive fokussierte, schaltete in den Schlussminuten noch mal den Angriffsmodus ein, um Ingolstadt vom eigenen Tor fernzuhalten. Bis auf eine gefährliche Hereingabe von Taz (85.) sprang dabei aber auch nichts herum.

In der ersten der fünf Nachspielminuten wäre dann doch noch beinahe der Ausgleich gefallen, doch die Ostwestfalen warfen sich in die Schüsse von Deichmann und Mause, die ausgehend von einem tollen Schnittstellenpass von Dittgen auf Costly frei zum Abschluss kamen. Der Treffer wollte aber nicht fallen, sodass es letztlich beim 1:0 für die Gäste blieb.

Der FCI trifft nach der Länderspielpause samstags auswärts auf Unterhaching (14 Uhr). Verl spielt bereits vier Tage früher am Dienstag wieder im Landespokal-Halbfinale gegen Lippstadt (19 Uhr).