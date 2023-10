Wilder Schlagabtausch in Ingolstadt: Regensburg klettert auf Rang drei

In einer wilden Partie mit vielen Höhepunkten setzte sich letztlich Regensburg durch und bezwang den FC Ingolstadt mit 4:2. Durch einen leidenschaftlichen Auftritt verdiente sich der Jahn den dritten Tabellenplatz.

Ingolstadts Trainer Michael Köllner wechselte nach dem 0:1 gegen Viktoria Köln doppelt: Testroet rückte für Keidel in die erste Elf, der dafür auf der Bank Platz nahm. Außerdem ersetzte Schröck den gelb-gesperrten Malone.

Regensburg startet furios - doch belohnt sich nicht

Jahn-Coach Joseph Enochs änderte seine Anfangsformation nach dem 2:0 gegen Waldhof Mannheim dreifach: Kother, Eisenhuth und Bittroff liefen für Schönfelder (Bank), Geipl und Ziegele (nicht im Kader) auf.

Abtasten wollten sich die Teams nicht lange, ab der ersten Minute gab vor allem der Jahn Vollgas und wurde über Diawusie mehrmals gefährlich (3., 4.). Auch der FCI kam durch Kopacz zum ersten Abschluss (5.), den Ton gaben jedoch klar die Gäste aus Regensburg an. Immer wieder brach der Jahn über die rechte Seite durch, konnte sich aber für starke erste 20 Minuten nicht belohnen. Das sollte sich rächen.

Deichmann trifft, Ganaus kontert per Kopf

Denn in der 21. Minute nickte nach einer wunderbaren Kombination Deichmann das Leder in die Maschen und stellte so den Spielverlauf auf den Kopf. Und die Führung setzte Kräfte frei, während der Jahn scheinbar in sich zusammenfiel: Mause (26., 30.) und Kanuric (28.) waren dem 2:0 nahe, verfehlten den Kasten aber jeweils knapp beziehungsweise scheiterten am gut aufgelegten Gebhardt.

Nachdem Regensburg eine knappe Viertelstunde wackelte und wackelte, fingen sich die Gäste und drängten den FCI in die eigene Hälfte zurück. Ganaus köpfte nach Flanke von Faber knapp vorbei (33.), Kother donnerte die Kugel an den Innenpfosten (36.). Schließlich belohnte sich der Jahn mit dem Rezept, was zuvor fehlgeschlagen war: Flanke Faber, Kopfball Ganaus - diesmal war der Ball im Netz (41.). Ein zur Pause insgesamt leistungsgerechtes Unentschieden.

Wilder Start in Hälfte zwei

Auch nach dem Seitenwechsel schenkten sich die Teams nichts, es ging weiter wild hin und her: Schon zwei Minuten nach Wiederanpfiff zappelte der Ball erneut im Ingolstädter Netz, der vom für Ganaus gekommenen Hottmann angeschossene Eisenhuth stand jedoch im Abseits (47.). Minuten später klingelte es erneut, diesmal auf der Gegenseite: Mauser verwertete einen Steckpass von Testroet ins linke Eck - dieser Treffer zählte (51.).

Die Minuten liefen nun für den FCI von der Uhr, der sich immer tiefer in die eigene Hälfte drängen ließ, aber solide verteidigte. Faber (60.) und Saller (68.) brachten die Schanzer-Defensive nicht wirklich ins Schwitzen, während die Hausherren vermehrt auf Konter lauerten und sich darauf beschränkten, den Regensburger Spielfluss zu stören. Doch eine Unaufmerksamkeit in der FCI-Defensive genügte dem Jahn: Joker Huth wurde sträflich im Fünfer freigelassen und durfte die Hereingabe von Kother per Kopf verwerten - der erneute Ausgleich (70.).

Huth schnürt den Doppelpack

Es war eine wilde Partie, die noch lange nicht ihr Ende gefunden hatte: Seiffert holte im Strafraum nach eigenem Ballverlust Kother von den Beinen, den fälligen Elfmeter versenkte erneut Huth zum 3:2 (78.). Plötzlich waren es die Hausherren, die einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Mause (83.) vergab noch eine gute Chance, Beleme scheiterte kurz vor Schluss per Kopf (90.+4). Weil bei der anschließenden Ecke Funk mit nach vorne kam, hatte Geipl im Konter leichtes Spiel, zum 4:2-Enstand einzuschieben (90.+4).

Für Regensburg geht es nächste Woche Samstag (14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den VfB Lübeck weiter. Zur selben Zeit ist der FC Ingolstadt im Auswärtsspiel gegen den SC Verl gefordert.