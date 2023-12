Ingolstadt vermiest in der Final-Neuauflage Münchens Jubiläum

Der ERC Ingolstadt hat zum Auftakt des 27. Spieltags der DEL das Oberbayern-Derby gegen den EHC Red Bull München gewonnen. Das 2:1 markierte bereits den dritten Sieg in der laufenden Saison gegen den amtierenden Meister.

Vizemeister ERC Ingolstadt hat gegen den EHC Red Bull München erneut gewonnen. Zum Auftakt des 27. Spieltags der DEL setzte sich die Mannschaft von Trainer Mark French zuhause gegen den amtierenden Meister mit 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) durch. Es war der dritte Erfolg im dritten Spiel gegen die Münchner in der laufenden Saison. Die ersten Duelle hatte der ERC mit 2:0 und 5:3 für sich entschieden.

In der Neuauflage der Finalserie der Vorsaison brachte Jan Nijenhuis die Ingolstädter im zweiten Drittel in Führung (21.). Diese hielt jedoch nicht lange, noch im gleichen Spielabschnitt egalisierte Münchens Nicolas Krämmer diese schon wieder (32.). In einem umkämpften Spiel sorgte schließlich Marko Friedrich für den Siegtreffer für die Gastgeber (51.).

München verliert 800. DEL-Spiel

Dank des dritten Erfolgs aus den vergangenen vier DEL-Spielen haben die Ingolstädter nun 43 Punkte auf dem Konto und schoben sich auf den sechsten Tabellenplatz. Damit liegen sie zwei Plätze hinter dem von Toni Söderholm trainierten EHC (45 Punkte), der im 800. DEL-Spiel der Klubgeschichte die zweite Niederlage in Folge einstecken musste.