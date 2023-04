Erster Heimsieg der Serie: Ingolstadt vor Einzug ins Finale

Im fünften Anlauf gab es durch das 4:1 des ERC Ingolstadt gegen die Adler Mannheim den ersten Heimsieg der Halbfinalserie. Den Schanzern fehlt damit nur noch ein Sieg zum Einzug ins Finale.

Auch Spiel fünf der Serie Ingolstadt gegen Mannheim vor 4.815 Zuschauern war sehr eng. Schon nach acht Sekunden brachte Ty Ronning die Oberbayern mit dem ersten Angriff im Spiel in Führung. Danach tat sich lange Zeit nicht allzu viel.

Jentzsch listig- McGinn braucht nur 65 Sekunden

Mit einem tückischen Schlenzer aus der Distanz über die Schulter von Schanzer-Keeper Kevin Reich hinweg glich Taro Jentzsch für die Adler schließlich Ende des zweiten Drittels aus (38.). Doch nur 65 Sekunden später - und damit noch vor Drittelende - brachte Tye McGinn per Abstauber nach einer Parade von Adler-Schlussmann Arno Tiefensee wieder in Führung (39.).

Die Ingolstädter verstanden es im Schlussabschnitt gut, das eigene Tor von allzu großem Druck der Kurpfälzer abzuschirmen. Als Gästetrainer Bill Stewart Tiefensee zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahm, lupfte Stefan Matteau 66 Sekunden vor der Schlusssirene den Puck schließlich tief aus der eigenen Zone im hohen Bogen ins verwaiste Adler-Gehäuse zum vorentscheidenden 3:1. Enrico Henriquez-Morales erzielte 17 Sekunden vor Schluss, als Tiefensee erneut das Eis verlassen hatte, noch den 4:1-Endstand. Es war zugleich im sechsten Auswärtsspiel der Play-offs die erste Niederlage für die Adler.

"Hoffen, es am Montag zu Ende zu bringen"

"Beide Teams sind sehr gute Auswärtsteams. Es wirkt so, als ob der Heimvorteil immer wichtiger wird, je länger eine Serie dann dauert. Es ist sehr wichtig, dass wir heute den Sieg geholt haben, weil wir wissen, dass es in Mannheim extrem schwer werden wird. Das letzte Spiel ist immer das schwerste und wir hoffen, es am Montag zu Ende zu bringen", meinte Ingolstadts Trainer Mark French nach der Partie bei "MagentaSport".

Spiel sechs, in dem Ingolstadt den Finaleinzug perfekt machen kann, findet am Ostermontag (16.30 Uhr) in Mannheim statt.

jom

Brachte Ingolstadt nach nur acht Sekunden in Führung: Ty Ronning (Nr. 26). IMAGO/Eibner