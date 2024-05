Ingolstadt beurlaubt Coach Köllner - Sabrina Wittmann übernimmt

Der FC Ingolstadt hat sich mit sofortiger Wirkung von Coach Michael Köllner getrennt. Bis Saisonende übernimmt U-19-Cheftrainerin Sabrina Wittmann. Das gab der Drittligist am Donnerstagvormittag bekannt.

Michael Köllner ist nicht länger Trainer des FC Ingolstadt. Dieser Entscheidung seien "interne Gespräche sowie eine tiefgehende Situationsanalyse der Verantwortlichen mit dem ausscheidenden Übungsleiter" vorausgegangen. Mit nur 13 Siegen aus 35 Spielen liegen die Schanzer als Elfter im Niemandsland der Tabelle.

"Nachdem die sportliche Weiterentwicklung unserer Mannschaft, die nötig ist, unsere Ziele zu erreichen, im Jahr 2024 weitestgehend ausgeblieben ist, sind wir nach eingehender sportlich-inhaltlicher Analyse und Gesprächen mit Michael Köllner zu der Entscheidung gelangt, dass wir auf der Position des Cheftrainers für die Saison 2024/25 eine Veränderung vornehmen müssen", wird Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer zitiert: "Aufgrund der Klarheit und der Verantwortung dem Trainer und der Mannschaft gegenüber, vollziehen wir diese Entscheidung mit sofortiger Wirkung. Bei Michael Köllner, der in unserem Klub trotz des zuletzt ausbleibenden Erfolgs viele positive Impulse setzen konnte, möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken."

Die Entscheidung begründet sich in der negativen sportlichen Leistungs- und Ergebnisentwicklung in der bisherigen zweiten Saisonhälfte. In der Rückrundentabelle liegt Ingolstadt mit nur 18 Punkten aus 16 Spielen (4/6/6, 19:23 Tore) lediglich auf Rang 15.

"Als Vierter der Hinrunde war es unser Plan, bis zum Saisonende zumindest oben mitzumischen", stellt Sportdirektor Ivo Grlic klar: "Doch seit dem Start in das Jahr 2024 glichen unsere unstetigen Leistungen vielmehr einer Achterbahnfahrt, was auch der aktuell 15. Rang in der Rückrundentabelle belegt. Aufgrund der sportlichen Stagnation, haben wir nun gehandelt."

Bei den Donaustädtern hatte Köllner im April 2023 übernommen und stand daraufhin in 51 Partien an der Seitenlinie. "Ich bedanke mich ausdrücklich für das Vertrauen und die gemeinsame Zeit hier", sagt Köllner: "Wir haben den freien Fall in der letzten Saison gemeinsam gestoppt und gleichzeitig mit viel Engagement den erfolgreichen Umbruch des Kaders angestoßen, der mit Platz vier in der Hinrunde bereits andeutete, wohin der Weg in der Zukunft führen kann."

Wittmann erfolgreich mit den A-Junioren

Betreut werden die Profis der Oberbayern bis zum Saisonende interimsweise von U-19-Cheftrainerin Sabrina Wittmann, die von ihrem langjährigen Co-Trainer Fabian Reichler und dem bisherigen Trainerteam um Maniyel Nergiz und Julian Kolbeck unterstützt wird.

Wittmann hatte am vergangenen Wochenende mit ihrem Team die Vize-Meisterschaft in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest gefeiert.