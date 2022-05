"Inbegriff von harter Arbeit": Nils Kjär wird den VfB Lübeck II trainieren

In der laufenden Saison hatte der VfB Lübeck II bereits zwei Trainerwechsel vorgenommen und wird das im Juli wieder tun. Wie der Verein am Mittwoch vermeldete, wird Nils Kjär, vielen als Nils Lange bekannt, ab kommender Saison die Lohmühle-Talente anleiten.

Nachdem der Klassenerhalt in der Oberliga für den VfB Lübeck II so gut wie sicher ist, hat der Traditionsklub von der Lohmühle die Trainerposition seiner U 23 neu besetzt.

Nils Kjär wird ab Sommer übernehmen und damit Nicklas Loose ablösen, der seit März vertretungsweise vom Co- zum Cheftrainer aufgestiegen war. Nachdem Loose nach Lars Hopp und Norbert Somodi schon der dritte Trainer der laufenden Spielzeit war, wird mit Kjärs Inthronisierung sicherlich auch die Hoffnung auf mehr Kontinuität einher gehen.

Jonas Toboll, Sportlicher Leiter der U 23, will das gar nicht groß thematisieren, sondern konzentriert sich in einer Meldung des VfB lieber ganz auf Kjär: "Er ist ein junger, engagierter Trainer, der sich selbst noch weiter entwickeln will. Als langjähriger Spieler beim VfB war er der Inbegriff von harter Arbeit, Fleiß und hundertprozentiger Einstellung. Das sind die Grundtugenden für Spieler, um den Sprung in den Profibereich zu schaffen und im letzten Ausbildungsschritt in der U 23 entsprechend auch wichtige Kriterien, die Nils den Jungs vermitteln kann."

Kjär, der im Lübecker Umfeld unter seinem Geburtsnamen Lange bestens bekannt ist, weil er für den VfB Regionalliga gespielt hat und auch schon Co-Trainer bei der U 23 gewesen ist, begründet, warum er für den neuen Job den Landesligisten TSV Travemünde nach einem halben Jahr wieder verlässt: "Die Arbeit mit der U 23 hat mir schon in der Vergangenheit viel Freude bereitet. Das ist eine tolle pädagogische Aufgabe, bei der ich viele Dinge vermitteln kann, die ich selbst kennengelernt habe. Ich bin ein kommunikativer Trainer, und es bereitet mir Freude, meine Erfahrungen an ambitionierte Spieler weiterzugeben, die große Bereitschaft mitbringen, sich weiterentwickeln zu wollen."