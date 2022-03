Jetzt ist Nicklas Loose dran: VfB Lübeck II wechselt erneut den Trainer

Der VfB Lübeck II, der erst im Januar eine Veränderung auf der Trainerposition vorgenommen hat, geht mit einem neuen Coach in die anstehende Abstiegsrunde.

Norbert Somodi muss nach drei Spielen und dem Verpassen der Aufstiegsrunde seinen Trainerjob beim VfB Lübeck II wieder abgeben. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wird der bisherige Co-Trainer Nicklas Loose bis Saisonende übernehmen und soll die Lübecker U 23 in der Oberliga halten. Somodi, der die Saison im Trainerstab der Regionalliga-Mannschaft begonnen hatte, konnte nach seinem Amtsantritt Anfang Januar mit seinem Team nur einen Punkt einfahren.

Nachwuchskoordinator Jonas Toboll habe sich am Dienstag intensiv mit Somodi ausgetauscht und fasst in einer Meldung auf der Lübecker Internetseite zusammen: "Wir haben in unserem Gespräch einvernehmlich festgestellt, dass eine Trennung für beide Seiten das Beste ist. Auch Norbert hat unserer Sichtweise zugestimmt, dass ein junger Trainer wie Nicklas noch einmal neue Begeisterung vermitteln kann."