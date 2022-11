In Meppen steht eine "Raumkapsel" - Currywurst ohne Ende

Seit ein paar Wochen ziert ein futuristisch anmutendes Gebilde das Stadion des SV Meppen. Für die einen eine Raumkapsel, für die anderen eine Seifenblase. Was steckt dahinter?

Fußball in Meppen - im Hintergrund die "Bubble".

Gleich neben dem seit Februar existierenden VIP-Tower der Meppener Hänsch-Arena steht neuerdings ein gläserner Bau, der durchaus Thema ist unter den Fans. Wie eine Raumkapsel anmutend, beherbergt der Pavillon zahlungskräftige Gäste. Premiere feierte das Konstrukt beim Heimspiel des SV Meppen gegen die SpVgg Bayreuth (0:1), auch am Abend gegen den SV Wehen Wiesbaden wird es wieder zum Einsatz kommen.

Wie die "NOZ" schreibt, kommt die Idee von einem Sponsor des Vereins, geliefert hat es eine Firma aus der nahen Emsland-Gemeinde Twist. Ursprünglich wird diese Plexiglaskugel im Gastronomiebereich eingesetzt, beispielsweise, um Raucherinnen und Raucher zu beherbergen.

Currywurst so viel man will

Im Meppener Stadion wurde die Lounge bewusst in einer eher toten Ecke platziert. Das Interieur ist schlicht, ein Stehtisch, mehrere Hocker - das war's. Jetzt im nahenden Winter sind die VIP-Gäste jedoch vor Wind und Wetter geschützt. Kostenpunkt für den Eintritt in die Raumkapsel: 75 Euro pro Nase. Inbegriffen sind Currywurst und Getränke - "so viel man möchte", wie der SVM anpreist. Maximal sechs Leute dürfen rein, dann ist der Raum voll.

Einen Drittliga-Sieg haben die VIP-Gäste indes bislang noch nicht gesehen. Neben dem Bayreuth-Spiel setzte der SVM auch das gegen Borussia Dortmund II kürzlich mit 0:2 in den Sand. Vielleicht gibt es heute gegen den SVWW eine Premiere. Begrüßen würden es die Meppener - aber vor allem wegen ihres bislang noch nicht so vollen Punktekontos. Das Team von Trainer Stefan Krämer belegt momentan einen Abstiegsrang.