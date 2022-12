In EM- und WM-Jahren: FIFA plant neues Turnier

Die FIFA will ein interkontinentales Turnier etablieren. Die FIFA World Series soll Nationen aus unterschiedlichen Teilen der Welt zusammenbringen.

2017 wurde der Confed Cup letztmals ausgetragen. Seitdem finden Spiele wie Argentinien gegen Deutschland oder Spanien gegen Brasilien - mit Ausnahme von Freundschaftsspielen - nur noch bei Weltmeisterschaften statt. Um nun wieder mehr Gelegenheiten für Duelle zwischen Teams aus unterschiedlichen Teilen der Welt zu schaffen, will der Weltverband ein neues Turnier ins Leben rufen. Das teilte die FIFA am Freitag nach ihrer Council-Sitzung in Doha mit.

Die sogenannte FIFA World Series soll alle zwei Jahre im März stattfinden - und zwar in den "geraden" Jahren, in denen auch eine Europa- oder Weltmeisterschaft ansteht. Das Mini-Turnier lässt sich somit auch als Vorbereitung für die jeweiligen Großereignisse interpretieren.

Idee: Erfahrung sammeln für die größeren Turniere

"Bei diesen Freundschafts-Turnieren mit vier Mannschaften aus verschiedenen Konföderationen kann jeder Spielerfahrung sammeln", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino am Freitag bei einer Pressekonferenz über die Idee des neuen Wettbewerbs.

Zwar sollen die übrigen Länderspielfenster im November und Juni weiter bestehen bleiben, allerdings will der Weltverband die bisherigen zwei Länderspielfenster im September und Oktober ab 2025 zu einem längeren

Fenster mit vier Partien zusammenlegen. Nach den Beratungen hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino zudem angedeutet, im Zuge einer neuen Zeitrechnung über das Jahr 2027 hinaus in seinem Amt bleiben zu wollen.