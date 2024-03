"In einem von einer Million Fällen": SCP feiert Revanche und Meisterschaft

RB Leipzig ist entthront, die Virtual Bundesliga hat mit dem SC Paderborn einen neuen Klub-Meister. Ein durchaus überraschender Triumph, der den Protagonisten aufgrund einer geglückten Revanche umso süßer schmeckte.

Strahlten mit der Schale um die Wette: Jonas Wirth und Jamie Bartel (re.). Bundesliga Collection via Getty Images

Als der erste Wettkampftag des Finalevents der Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) am Samstagabend zu Ende ging, war man im Paderborner Lager noch alles andere als zufrieden. Drei Spiele, vier Punkte, Platz vier lautete die ernüchternde Zwischenbilanz des Mitfavoriten. Zwar war die K.-o.-Phase zu diesem Zeitpunkt bereits gesichert - mehr aber auch nicht.

Nach schwachem Start: SCP setzt "alles auf Null"

"Wir haben am Samstag nicht gut gespielt", bestätigte auch Jonas Wirth, der den Ausklang des Tages nach dem enttäuschenden Auftakt wie folgt beschrieb: "Jamie, Daniel und ich haben nach unseren Spielen noch mal intensiv zu dritt besprochen, was wir besser machen müssen, um sehr weit zu kommen oder das Ding sogar zu holen." Ergebnis der Unterredung mit Mitspieler Jamie Bartel und Coach Daniel Elit? "Am Sonntag ist ein ganz anderer Tag. Es wird alles auf Null gesetzt."

Gegen Leverkusen und den "schlaflosen Marc" Landwehr im finalen, sportlich aber nicht mehr entscheidenden Spiel noch knapp unterlegen, sollte sich die Herangehensweise der Ostwestfalen ab dem Viertelfinale bemerkbar und bezahlt machen. Sowohl die erste K.-o.-, als auch die Vorschlussrunde entschied der SCP im Schnelldurchlauf für sich - was während des Endspiels gegen RB Leipzig bei 'Jonny' für schlechte Erinnerungen sorgte.

"Wir hatten im DFB-ePokal letztes Jahr nur Speedruns bis ins Finale gegen Leipzig. Da habe ich schon Flashbacks bekommen", spielte er auf die bittere Finalniederlage 2023 an, "vor allem, weil es wieder ins dritte Match ging. Aber diesmal mit dem glücklichen Ende für uns." Ein Ausgang, der Wirth "geisteskrank viel" bedeute, "weil ich nicht schon wieder ein Finale verlieren wollte".

Ich habe völlig unverdient gewonnen. Aber ich habe gewonnen! Jamie 'Chaser' Bartel über sein Duell mit Umut Gültekin

Abgewandt hatte die neuerliche Finalniederlage Wirths Kollege 'Chaser'. Nachdem 'Jonny' den ersten Matchball gegen Anders Vejrgang vergeben hatte, behielt sein Mitspieler im dritten und entscheidenden Duell mit Leipzigs Umut Gültekin die Oberhand. Ein Ergebnis, das Bartel selbst im Nachgang durchaus bemerkenswert kommentierte. "Ich habe einfach gespielt und völlig unverdient gewonnen", fasste er zusammen, ehe er einen nicht zu vernachlässigenden Nachschub folgen ließ: "Aber ich habe gewonnen!"

Womit ein Titel zu Buche schlägt, der auf gleich zwei emotionalen Ebenen ein besonderer für Bartel war. Einerseits hatte er sich im siegreichen 2vs2 mit Leipzigs stets provokant auftretenden Anders Vejrgang angelegt und war von Wirth bei seinem lautstarken Jubel in Richtung des Dänen noch zurückgehalten worden: "Anders hat eine besondere Art. Dann muss man auch damit rechnen, dass sowas mal zurückkommt."

'Chaser' zahlt das Vertrauen zurück

Andererseits zahlte 'Chaser' mit der Schale einen Vertrauensvorschuss zurück, den er von seinem Klub erhalten hatte. "Mir bedeutet das besonders viel, weil ich ein sehr schwaches letztes Jahr hatte", sagte Bartel. Es sei sogar unklar gewesen, ob sein Vertrag von den Ostwestfalen verlängert werde. Aber: "Sie haben sich dann doch für mich entschieden, obwohl vieles dagegengesprochen hat. Ich wollte einfach beweisen, dass sich das gelohnt hat." Dementsprechend sah das Innenleben des ehemaligen Bochumers während der Partie gegen Gültekin aus: "Als ich gegen Umut gespielt habe, kamen alle Emotionen hoch. Die ganze letzte Saison ist im Schnelldurchlauf durch meinen Kopf gegangen."

Eine Saison, deren Ende sich für 'Chaser' fast unwirklich anfühlte. "Das war wie diese verrückten Clips in den sozialen Medien. Da denkt man sich: 'Das passiert doch nur in einem von einer Million Fällen'", schilderte er seinen Unglauben, ehe er schloss: "Wir können sagen, dass wir es gewonnen haben. Wir sind nicht Zweiter - wir haben es gewonnen."