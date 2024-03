"In der Luft+" zum kleinen Preis: Günstige Top-Karten mit Meta-PlayStyle

Antoine Semenyo - AFC Bournemouth - TOTW - 24.500 Coins

Als Silber-Item verfügt Antoine Semenyo in FC 24 über lediglich 70 Zähler für das Overall-Rating. Die Aufnahme in TOTW 27 hat seinem digitalen Alter Ego nicht nur 15 zusätzliche Punkte beschert, sondern auch enorme Vorzüge in der Luft. kicker eSport/EA SPORTS