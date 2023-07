In der Regionalliga überzeugt: Halle leiht Darmstadts Crosthwaite aus

Der Hallesche FC hat seinen zehnten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Darmstadts Henry Jon Crosthwaite (20) schließt sich dem HFC auf Leihbasis an.

Im Juli 2018 hatte Henry Jon Crosthwaite seinen Heimatverein - die TSG Wieseck - für die Nachwuchsabteilung von Darmstadt 98 verlassen. Den Durchbruch in das Profiteam der Lilien schaffte der 20-Jährige dabei nicht, lediglich vier Minuten Spielzeit sammelte Crosthwaite bis dato für den SVD in der 2. Bundesliga. Nach Leihstationen in Koblenz und Walldorf folgt für den Offensivspieler nun der nächste befristete Wechsel.

HFC freut sich auf "dribbelstarken, dynamischen Außenstürmer"

Beim Halleschen FC, der die vergangene Drittliga-Saison auf dem 16. Tabellenplatz und damit hauchzart vor der Abstiegszone beendete, soll Crosthwaite an seine Leistungen aus der zurückliegenden Spielzeit anknüpfen. Der gebürtige Gießener kam für den Regionalligisten FC Astoria Walldorf in wettbewerbsübergreifend 37 Partien zum Einsatz, erzielte dabei sieben Treffer und bereitete zusätzlich acht Tore vor. In Halle hatte die Darmstädter Leihgabe die Verantwortlichen vor der Vertragsunterschrift durch seine Auftritte im Probetraining überzeugen können.

"Mit Henry freuen wir uns auf einen dribbelstarken, dynamischen Außenstürmer, der uns mit seiner Mentalität bereits im Probetraining überzeugt hat. Wir hoffen, dass er uns mit seinen Qualitäten sofort weiterhelfen kann", wird HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik auf der Vereinswebsite zitiert.

Für den Halleschen FC ist Crosthwaite bereits der zehnte ablösefreie Neuzugänge in diesem Sommer.