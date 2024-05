In der Innenverteidigung gesetzt: Bielefeld bindet Schneider

Bei Arminia Bielefeld eroberte sich Leon Schneider am 10. Spieltag der 3. Liga einen Stammplatz und gab diesen im Laufe der Saison nicht mehr her. Nun hat der 23-jährige Defensivspieler seinen Vertrag vorzeitig verlängert.

Will in dieser Saison noch einmal jubeln: Leon Schneider. IMAGO/osnapix

Wie nahezu der komplette Kader stieß auch Leon Schneider im vergangenen Sommer zum damaligen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Inmitten des extremen Umbruchs blieb der Innenverteidiger zu Saisonbeginn bei einer Startelfnominierung in den ersten neun Spielen der 3. Liga noch viermal ohne einen Einsatz und kam viermal nur von der Bank. Ab dem 10. Spieltag sicherte sich der 23-Jährige aber den Stammplatz im Bielefelder Abwehrzentrum, den er fortan nicht mehr hergab.

Mit Ausnahme des 3:0 in Freiburg, wo Schneider auf der Bank blieb, stand er anschließend immer in der Anfangsformation und absolvierte 26 dieser 28 Startelf-Einsätze auch über die vollen 90 Minuten. Dabei gelangen ihm zwei Tore und der Klassenerhalt mit dem DSC. Lediglich Torwart Jonas Kersken und die beiden Außenverteidiger Christopher Lannert und Louis Oppie sammelten wettbewerbsübergreifend mehr Minuten. Nun hat Schneider seinen Vertrag vorzeitig verlängert, zur Laufzeit machte der Verein keine Angabe.

Mutzel und Kniat loben "konstante, gute Leistungen"

"Leon Schneider hat sich in der laufenden Saison durch konstante, gute Leistungen auf der Innenverteidigerposition festgespielt", lobten Geschäftsführer Michael Mutzel und Coach Mitch Kniat in einem gemeinsamen Statement. "An unserer insgesamt als Mannschaft deutlich verbesserten Defensivleistung mit nur 17 Gegentoren in der Rückrunde, die hinter dem Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 der zweitbeste Wert der Liga sind, hat er großen Anteil." Die Spatzen kassierten in der Rückrunde lediglich zwölf Treffer.

Schneider selbst spürt das Vertrauen der Verantwortlichen, das ihm "sehr wichtig" ist. "Ich fühle mich in Klub und Mannschaft, aber auch in der Stadt sehr wohl. Weil ich meine Zukunft bei Arminia Bielefeld sehe, ist die Vertragsverlängerung aus voller Überzeugung nur folgerichtig." Das "sehr herausfordernde Jahr mit einer neuen, jungen Mannschaft" habe man in der Liga gemeistert - am Ende ist man in dieser Saison allerdings noch nicht.

Spiele in einem vollen Stadion vor unseren Fans sind jedes Mal aufs Neue ein ganz besonderes Erlebnis. Leon Schneider

Denn nicht nur in der Liga, sondern auch in den beiden Pokalwettbewerben war Schneider gesetzt. Während im DFB-Pokal in Runde 2 das bittere Aus gegen Hamburg folgte (3:4 i.E.), marschierten die Arminen im Westfalenpokal bis ins Finale. Dort geht es am Samstag (16.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den SC Verl nicht nur um den Titel, sondern auch um den erneuten Einzug in den DFB-Pokal.

Schneider blickte mit großer Vorfreude auf das Pokalfinale: "Unser Ziel ist jetzt am kommenden Samstag zunächst der Gewinn des Westfalenpokals, um wieder im DFB-Pokal vertreten zu sein. Spiele in einem vollen Stadion vor unseren Fans, wie häufig in der Liga und im DFB-Pokal, sind jedes Mal aufs Neue ein ganz besonderes Erlebnis." Davon dürfte er auch in der Zukunft auf der Alm noch einige erleben.