In den Nachwuchsbereich: Schlicke und Fürstner kehren nach Fürth zurück

Björn Schlicke und Stephan Fürstner haben beide bereits während ihrer aktiven Zeit in Fürth gespielt. Nun kehren sie in anderer Funktion zum Verein zurück.

Die Nachwuchs-Abteilung der SpVgg Greuther Fürth begrüßt zwei bekannte Gesichter in ihren Reihen. Mit Björn Schlicke und Stephan Fürstner übernehmen zwei Ex-Profis des Zweitligisten Aufgaben in der "Kleeblatt Akademie". Schlicke wird ab 5. September das Amt des Sportlichen Leiters bekleiden, Fürstner beginnt ab 1. September als Trainee im NLZ.

Für Schlicke ist es bereits das dritte Engagement bei den Franken. Von 2000 bis 2003 schaffte er als junger Spieler beim Kleeblatt den Sprung in den Profibereich. Nach Stationen beim Hamburger SV, dem 1. FC Köln, dem MSV Duisburg und dem FSV Frankfurt kehrte er 2015 nach Fürth zurück und ließ dort erst als spielender Co-Trainer seine Karriere bei der zweiten Mannschaft ausklingen, um im Anschluss im Trainerstab weiterzuarbeiten. Im Januar 2019 verließ er den Verein dann erneut, um als Sportlicher Leiter beim 1. FC Schweinfurt einzusteigen.

"Ich komme zum dritten Mal zur Spielvereinigung - und es fühlt sich irgendwie an, als wäre ich nie wirklich weg gewesen", schwärmt der 41-Jährige, dessen Sohn Ben seit 2020 im Jugendbereich des Kleeblatts spielt, von seiner Rückkehr. Auch Sportdirektor Rachid Azzouzi freut sich, einen Sportlichen Leiter verpflichtet zu haben, "der die Spielvereinigung bestens kennt".

Erste Schritte im Trainerbereich für Fürstner

Ebenfalls bestens vertraut mit den Fürthern ist Stephan Fürstner. Der 35-Jährige spielte von 2009 bis 2015 beim Kleeblatt und absolvierte für den Verein 178 Pflichtspiele in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal. Zuletzt spielte er zwei Jahre als Führungsspieler in der zweiten Mannschaft des 1. FSV Mainz 05, wo er im Sommer seine Karriere beendete. Mit der Rückkehr nach Fürth geht Fürstner seine ersten Schritte abseits des Platzes.

"Stephan wird als Trainee in unsere Nachwuchs-Abteilung starten und dabei alle Bereiche durchlaufen. Er kann bei uns nicht nur seine Erfahrung aus der aktiven Karriere, sondern besonders seine Persönlichkeit einbringen", beschreibt Azzouzi, was er sich vom Ex-Profi erwartet. Der erinnert sich an eine "tolle Zeit als Kleeblatt-Profi, in der wirklich alles dabei war - und jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung." Im Nachwuchsleistungszentrum möchte er "die gesamten Strukturen und das Umfeld aus neuem Blickwinkel kennenlernen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam unsere Talente ganzheitlich ausbilden."